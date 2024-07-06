Чи можуть родичі забрати ліки за е-рецептом: відповідь НСЗУ

Якщо у вас є рецепт на "Доступні ліки", проте не можете сходити до аптеки, то ваші родичі це можуть зробити за вас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НСЗУ в Facebook .

Крім того, у НСЗУ нагадали, що необхідно обов'язково перевірити, чи дійсний рецепт.

Для того, щоб ваші близькі могли взяти ліки необхідно:

Раніше повідомлялося про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Крім того, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

До того ж у МОЗ України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році.

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