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Могут ли родственники забрать лекарство по е-рецепту: ответ НСЗУ

Суббота 06 июля 2024 12:55
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Могут ли родственники забрать лекарство по е-рецепту: ответ НСЗУ Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Если у вас есть рецепт на "Доступные лекарства", однако не можете сходить в аптеку, то ваши родственники это могут сделать за вас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЗУ в Facebook.

Для того, чтобы ваши близкие могли взять лекарства необходимо:

  • Переслать или записать 16-значный код е-рецепта.
  • Объяснить, какой именно препарат нужен вам - ведь в рецепте содержится только международное непатентованное название, а не торговое название препарата.
  • Необходимо будет передать код подтверждения, который поступит в смс на номер, по которому заключена декларация, при погашении рецепта в аптеке.

Кроме того, в НСЗУ напомнили, что необходимо обязательно проверить, действителен ли рецепт.

Ранее сообщалось о том, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

Кроме того, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

К тому же в Минздраве Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.

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Доступные лекарства Е-рецепт
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