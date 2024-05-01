Чи можуть протести в Грузії призвести до нової революції: думка експерта

На думку експерта з питань Південного Кавказу в Польському інституті міжнародних відносин Войцеха Войтасевича, прямо зараз важко сказати, як розгортатимуться події у Грузії. У тому числі й тому, що протестувальники не мають сильного лідера.

За його словами, багато залежить від того, що зробить "Грузинська мрія" найближчими днями і як поведуться силовики, які виконують накази уряду. Швидше за все, якщо влада не поступиться та ухвалить скандальний закон про іноагентів, на вулиці вийде ще більше демонстрантів.

Проводячи паралелі із подіями в Україні десятирічної давності, експерт нагадав, що були різні етапи протестів. Були дні, коли виходили сотні тисяч, потім градус напруженості знижувався, але накази стріляти в людей стали тим самим моментом, який змінив все.

При цьому Войтасевичу важко оцінити нинішній протестний потенціал у Грузії. На сьогодні складно однозначно сказати, чи призведуть розгони масштабних акцій до ескалації та чи готові грузини відповідати силовикам. Нині все в руках грузинського суспільства.

На його думку, якщо масштабні протести продовжаться, це може означати кінець влади партії "Грузинська мрія", наприклад, за сценарієм відносно м'якої Революції троянд 2003 року.

"Можливо, ситуація буде розвиватися в цьому ключі, поки сказати складно. Мені здається, зараз на столі всі варіанти. Якщо "Грузинська мрія" вирішить, що все це помилка, зникне причина протестів. А якщо дійде до насильства, то можливий варіант і збройної боротьби на вулицях", - зазначив експерт.