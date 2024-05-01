Могут ли протесты в Грузии привести к новой революции: мнение эксперта

По мнению эксперта по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений Войцеха Войтасевича, прямо сейчас трудно сказать, как будут разворачиваться события в Грузии. В том числе и потому, что у протестующих нет сильного лидера.

По его словам, многое зависит от того, что сделает "Грузинская мечта" в ближайшие дни и как поведут себя силовики, выполняющие приказы правительства. Скорее всего, если власти не уступят и примут скандальный закон об иноагентах, на улицы выйдет еще больше демонстрантов.

Проводя параллели с событиями в Украине десятилетней давности, эксперт напомнил, что были разные этапы протестов. Были дни, когда выходили сотни тысяч, затем градус напряженности снижался, но приказы стрелять в людей стали тем самым изменившим все моментом.

При этом Войтасевичу сложно оценить нынешний протестный потенциал в Грузии. На сегодняшний день сложно однозначно сказать, приведут ли разгоны масштабных акций к эскалации и готовы ли грузины отвечать силовикам. Теперь все в руках грузинского общества.

По его мнению, если масштабные протесты продолжатся, это может означать конец власти партии "Грузинская мечта", например, по сценарию мягкой Революции роз 2003 года.

"Возможно ситуация будет развиваться в этом ключе, пока сказать сложно. Мне кажется, сейчас на столе все варианты. Если "Грузинская мечта" решит, что все это ошибка, исчезнет причина протестов. А если дойдет до насилия, то возможен вариант и вооруженной борьбы на улицах", - отметил эксперт.