Чи можуть покарати водія, який залишив свою машину "вростати" в землю під будинком

В Україні трапляються випадки, коли власники машин так надовго залишають їх на парковці під багатоквартирними будинками, що ті починають буквально "вростати" в землю. При цьому дехто із сусідів може на це скаржитись, адже місць для автівок всіх мешканців практично завжди не вистачає.
РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, чи має право людина надовго залишати свою машину на парковці біля багатоквартирного будинку, в якому мешкає, а також за яких випадків її можуть покарати.
За словами експерта, чинним законодавством України не обмежено час, впродовж якого власник транспортного засобу має право лишати його біля будинку, в якому проживає.
"Так само законодавство не встановлює особливих умов паркування автомобілів для мешканців житлового будинку та для гостей", - уточнив Буліменко.
Адвокат пояснив, що, згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), в Україні є окремо визначені локації, де стоянка транспортних засобів забороняється:
"Крім того, припаркований транспортний засіб не повинен створювати незручностей власникам інших транспортних засобів, мешканцям та гостям житлового будинку, а також пішоходам", - підсумував юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що припарковані машини українців можуть дозволити безкарно переміщати - кому та за яких обставин.
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