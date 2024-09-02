Могут ли наказать водителя, который оставил свою машину "врастать" в землю под домом

Как надолго можно оставлять под домом припаркованную машину

По словам эксперта, действующим законодательством Украины не ограничено время, в течение которого владелец транспортного средства имеет право оставлять его возле дома, в котором проживает.

"Так же законодательство не устанавливает особых условий парковки автомобилей для жильцов жилого дома и гостей", - уточнил Булименко.

Где именно стоянка машин запрещена

Адвокат объяснил, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), в Украине есть определенные локации, где стоянка транспортных средств запрещается:

в местах, где запрещена остановка

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками)

на тротуарах (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м)

ближе 50 м от железнодорожных переездов

вне населенных пунктов - в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других ТС или создаст препятствие для движения пешеходов

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов (место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства)

на газонах

"Кроме того, припаркованное транспортное средство не должно создавать неудобств владельцам других транспортных средств, жильцам и гостям жилого дома, а также пешеходам", - подытожил юрист.