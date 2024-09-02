Могут ли наказать водителя, который оставил свою машину "врастать" в землю под домом

В Украине бывают случаи, когда владельцы машин так надолго оставляют их на парковке под многоквартирными домами, что те начинают буквально "врастать" в землю. При этом некоторые из соседей могут на это жаловаться, ведь мест для автомобилей всех жителей практически всегда не хватает.
РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, имеет ли право человек надолго оставлять свою машину на парковке возле многоквартирного дома, в котором живет, а также в каких случаях его могут наказать.
По словам эксперта, действующим законодательством Украины не ограничено время, в течение которого владелец транспортного средства имеет право оставлять его возле дома, в котором проживает.
"Так же законодательство не устанавливает особых условий парковки автомобилей для жильцов жилого дома и гостей", - уточнил Булименко.
Адвокат объяснил, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), в Украине есть определенные локации, где стоянка транспортных средств запрещается:
"Кроме того, припаркованное транспортное средство не должно создавать неудобств владельцам других транспортных средств, жильцам и гостям жилого дома, а также пешеходам", - подытожил юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что припаркованные машины украинцев могут разрешить безнаказанно перемещать - кому и при каких обстоятельствах.
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