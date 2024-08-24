Припарковані машини українців дозволять безкарно переміщати: кому та за яких обставин

Верховній Раді пропонують розширити повноваження сил цивільного захисту України та звільнити пожежно-рятувальні підрозділи від відповідальності за пошкоджене за екстрених обставин майно громадян - якщо воно перешкоджало виконанню їхніх обов'язків.

РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити проект закону №11497 і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Кожна хвилина, втрачена при ліквідації пожежі чи аварії, може призвести до людських жертв та значних матеріальних збитків, тож підрозділи територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) мають діяти оперативно й злагоджено - щоб дістатися місця виклику у найкоротший час.

Водночас сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи часто стикаються з проблемою хаотичного паркування - коли доступу автомобілів сил цивільного захисту (особливо великогабаритних) заважають залишені під багатоповерховими житловими будинками або на в'їздах у двори машини людей.

Це суттєво ускладнює роботу рятувальників - не дає під'їхати достатньо близько до будинку, перешкоджає доступу до гідранта, заважає розгорнути автодрабину для рятування людей з верхніх поверхів тощо.

Тобто автомобілі, що заважають під'їзду транспортного засобу рятувальників, є суттєвою перешкодою для порятунку людських життів. Однак пересувати їх в інше місце представники ДСНС наразі не мають права.

Виходячи з цього, проект закону №11497 пропонує внести до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів низку змін, які мають на меті:

звільнити сили цивільного захисту України від відшкодування матеріальної шкоди за пошкоджене майно, яке перешкоджало виконанню їхніх обов'язків - якщо дії рятувальників були вимушеними та необхідними для порятунку життів або запобігання матеріальним збиткам

- якщо дії рятувальників були вимушеними та необхідними для порятунку життів або запобігання матеріальним збиткам надати право силам цивільного захисту примусово переміщувати транспортні засоби, що заважають проїзду та виконанню покладених на вказані служби завдань - у тому числі з використанням спеціальних технічних засобів

Йдеться про те, що шкода, завдана транспортними засобами ДСНС при проїзді до місць виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (гасіння пожеж, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і т.ін.) відшкодовуватись громадянам не буде.

Крім того, рятувальники отримають право переміщувати припарковані машини (або інші транспортні засоби) примусово - так, щоб вони не заважали виконанню їхніх завдань.

Основне про проект закону

Проект закону №11497 про внесення змін до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів щодо відповідальності за завдану майнову шкоду майну, яке перешкоджало виконанню обов'язків особовому складу сил цивільного захисту, було зареєстровано у Верховній Раді 19 серпня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Ковальов (член депутатської групи "Відновлення України").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.

Проект закону №11497 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).