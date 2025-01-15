Могут ли начаться бои в Днепропетровской области: оценка эксперта
В Днепропетровской области могут начаться бои, если россияне перейдут админграницу. Однако, скорее всего, сначала оккупанты будут пытаться "дожать" Донецкую область.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Иван Ступак.
Отвечая на вопрос, действительно ли бои начнутся в Днепропетровской области, если россияне перейдут админграницу, Ступак отметил, что "мы должны исходить из худшего сценария".
"Считать, что россияне туда не пойдут, потому что это другая административная единица - это бесполезно. Они будут двигаться там, где для них есть предпосылка: нет болот, нет мин, нет фортификаций. Там, где проще. Но говорить, что им выйти в Днепропетровскую область и "огородами пройти", тоже не правильно", - сказал эксперт.
В то же время он отметил, что скорее всего россияне сначала будут пытаться "дожать" Донецкую область, а потом уже идти на Днепр.
"Здесь зависит от того, на чем они сфокусировались. Днепр мы не отбрасываем, потому что это же россияне. Но они уже столько усилий сосредоточили на Донецком направлении, что мне кажется, они попытаются его дожать, прежде чем начать какие-то там другие операции. Но ничего конечно исключать нельзя", - считает Ступак.
Угроза для Днепропетровской области
Напомним, в течение двух месяцев обостряется ситуация вокруг Великой Новоселки Донецкой области. Населенный пункт расположен вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями.
Представители Сил обороны Украины отмечают, что в случае успеха оккупантов это дает им возможность для наступления на нескольких направлений. Поэтому враг пытается прорвать оборону ВСУ и захватить логистические пути.
Больше о том, что происходит на фронте и есть ли угроза для Днепропетровской области - в материале РБК-Украина.
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