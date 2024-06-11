Чи можуть під час війни забрати квартиру за борги: відповідь юриста

За словами експерта, через борги примусово відчужити без згоди власника квартиру можна лише в межах відкритого виконавчого провадження або в порядку звернення стягнення на предмет іпотеки.

"В останньому випадку така можливість має бути встановлена в іпотечному договорі, як власне і порядок такого стягнення, у тому числі мінімальні розмір та строк прострочення, що дають право на стягнення", - каже Владислав.

Своєю чергою для того, щоб відкрили виконавче провадження, борг повинен бути встановленим виконавчим документом.

Це може бути виконавчий лист, виданий на виконання судового рішення, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, виконавчий напис нотаріуса тощо.

Звернення на майно боржника відбувається після того, як буде встановлено, що у нього відсутньо достатньо коштів для задоволення вимог за виконавчим документом, тобто сплати комунальних чи інших послуг.

"При цьому, якщо квартира є єдиним житлом боржника, то продаж з торгів можливий лише якщо сума до стягнення становить не менше 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Наразі це 160 000 гривень", - пояснює адвокат.

Як отримати субсидію на оренду квартири

Українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлових субсидій.

Субсидію призначають одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.

Важливо: субсидії не можуть призначати за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації одночасно.