Як продати квартиру в Україні, якщо ви за кордоном: пояснення юриста
Не обов'язково бути присутнім в Україні фізично, щоб провести ті чи інші операції з нерухомим майном. Наприклад, якщо вам потрібно продати житло – це можна зробити й дистанційно.
Як вирішити питання з продажем нерухомості в Україні, якщо ви перебуваєте поза межами країни, РБК-Україна розповідає юрист АО "Місечко та Партнери" Наталія Назарко.
Чи треба їхати в Україну, щоб продати квартиру
Вирішити питання з продажем квартири українці можуть і дистанційно, навіть якщо вони при цьому перебувають за кордоном і не мають змоги приїхати особисто. Щоб це зробити, треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні, пояснює РБК-Україна Наталія Назарко.
Таке доручення можуть видати як в консульській установі, так і у іноземного нотаріуса.
Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей), зауважує співрозмовниця.
"Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю”, – каже назарко.
Можливий алгоритм дій:
- Найперше треба записатися на прийом до консульської установи для посвідчення довіреності на право розпорядження нерухомим майном в Україні;
- Після посвідчення такої довіреності потрібно надіслати її повіреному в Україну для подальшого внесення довіреності до реєстру довіреностей;
- Повірений на підставі довіреності протягом двох місяців має право укласти договір щодо відчуження майна, що належить довірителю.
Відзначимо, Київ залишається одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості. Ми писали, скільки коштує оренда житла у Києві і в якому районі найдешевші квартири.
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