Чи може отримати сім'я, яка орендує квартиру, субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Громадяни України, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлових субсидій. Для цього вони мають відповідати певним критеріям.

Сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації.