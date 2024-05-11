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Чи може отримати сім'я, яка орендує квартиру, субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Субота 11 травня 2024 21:24
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Чи може отримати сім'я, яка орендує квартиру, субсидію: відповідь Мінсоцполітики Колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Громадяни України, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлових субсидій. Для цього вони мають відповідати певним критеріям.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації.

Раніше повідомлялося, що субсидію в Україні можна оформити онлайн в один клік.

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