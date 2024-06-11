Могут ли во время войны забрать квартиру за долги: ответ юриста

По словам эксперта, из-за долгов принудительно отчуждать без согласия собственника квартиру можно только в пределах открытого исполнительного производства или в порядке обращения взыскания на предмет ипотеки.

"В последнем случае такая возможность должна быть установлена в ипотечном договоре, как собственно и порядок такого взыскания, в том числе минимальные размер и срок просрочки, дающие право на взыскание", - говорит Владислав.

В свою очередь для того, чтобы открыли исполнительное производство, долг должен быть установлен исполнительным документом.

Это может быть исполнительное письмо, выданное во исполнение судебного решения, постановление о привлечении к административной ответственности, исполнительная надпись нотариуса и т. п.

Обращение на имущество должника происходит после того, как будет установлено, что у него нет достаточно средств для удовлетворения требований по исполнительному документу, то есть оплаты коммунальных или других услуг.

"При этом, если квартира является единственным жильем должника, то продажа по торгам возможна только если сумма к взысканию составляет не менее 20 размеров минимальной заработной платы. Сейчас это 160 000 гривен", - объясняет адвокат.

Как получить субсидию на аренду квартиры

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий.

Субсидию назначают одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их.

Для получения субсидии требуется договор аренды.

Однако в случае с внутриперемещенными лицами жилищные субсидии могут быть перечислены без договора аренды. В этом случае необходимо подать онлайн или офлайн-заявление в Пенсионный фонд Украины.

Важно: субсидии не могут назначаться по фактическому месту жительства и по месту регистрации одновременно.