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Могут ли начислять "коммуналку" за жилье в оккупации: объяснение юристки

07:13 11.08.2026 Вт
2 мин
Списать некоторые долги можно, но нужен ряд документов
aimg Дмитрий Левицкий
Могут ли начислять "коммуналку" за жилье в оккупации: объяснение юристки Фото: нужно ли платить "коммуналку" за жилье в оккупации (Getty Images)
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Законодательство автоматически не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг за жилье в оккупации. Однако граждане имеют законное право списать долги за некоторые услуги.

Об этом заявила адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова в комментарии РБК-Украина.

Главное:

  • Право не платить: Потребители не обязаны оплачивать коммуналку, если из-за оккупации эти услуги фактически не предоставлялись.
  • Что могут начислять: Платежи остаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности.
  • Как отменить долги: Для списания начислений владельцу жилья нужно подать поставщику письменное заявление о перерасчете.

За какие услуги можно не платить

Ключевым фактором для начисления платежей является то, действительно ли предоставляется соответствующая услуга, говорит Дрыжакова.

Если из-за русской оккупации поставщик физически не мог делать свою работу - к примеру, вывозить мусор, поставлять воду либо обеспечивать централизованное отопление - потребители имеют право требовать перерасчета.

Компании-исполнители не могут взимать с людей деньги за не предоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги, отмечает юрист.

Могут ли начислять &quot;коммуналку&quot; за жилье в оккупации: объяснение юристки

Нужно ли платить за "коммуналку" на оккупированных территориях (Инфографика РБК-Украина)

Какие платежи могут остаться

В то же время от некоторых начислений уволиться не получится. В зависимости от конкретных обстоятельств, жителям могут и дальше начислять плату за управление многоквартирным домом или содержание общего имущества.

Такие платежи считаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности на этой территории.

Как отменить долги

Если владельцу жилья продолжают поступать счета за период пребывания населенного пункта под оккупацией, ему необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением о проведении перерасчета.

К своему обращению обязательно нужно добавить документы, подтверждающие:

  • факт пребывания населённого пункта в оккупации;
  • отсутствие у владельца доступа к своему жилью;
  • невозможность пользования имуществом по объективным причинам.

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