Могут ли начислять "коммуналку" за жилье в оккупации: объяснение юристки

Законодательство автоматически не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг за жилье в оккупации. Однако граждане имеют законное право списать долги за некоторые услуги.

Об этом заявила адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова в комментарии РБК-Украина .

Главное: Право не платить: Потребители не обязаны оплачивать коммуналку, если из-за оккупации эти услуги фактически не предоставлялись.

Потребители не обязаны оплачивать коммуналку, если из-за оккупации эти услуги фактически не предоставлялись. Что могут начислять: Платежи остаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности.

Платежи остаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности. Как отменить долги: Для списания начислений владельцу жилья нужно подать поставщику письменное заявление о перерасчете.

За какие услуги можно не платить

Ключевым фактором для начисления платежей является то, действительно ли предоставляется соответствующая услуга, говорит Дрыжакова.

Если из-за русской оккупации поставщик физически не мог делать свою работу - к примеру, вывозить мусор, поставлять воду либо обеспечивать централизованное отопление - потребители имеют право требовать перерасчета.

Компании-исполнители не могут взимать с людей деньги за не предоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги, отмечает юрист.

Нужно ли платить за "коммуналку" на оккупированных территориях (Инфографика РБК-Украина)

Какие платежи могут остаться

В то же время от некоторых начислений уволиться не получится. В зависимости от конкретных обстоятельств, жителям могут и дальше начислять плату за управление многоквартирным домом или содержание общего имущества.

Такие платежи считаются законными, если компания-управитель продолжала выполнять свои обязанности на этой территории.

Как отменить долги

Если владельцу жилья продолжают поступать счета за период пребывания населенного пункта под оккупацией, ему необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением о проведении перерасчета.

К своему обращению обязательно нужно добавить документы, подтверждающие: