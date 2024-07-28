Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: відповідь ТЦК

Чоловіків віком від 18 до 25 років в окремих випадках можуть мобілізувати. В ТЦК пояснили, хто може отримати повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський ТЦК та СП.
"Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати", - кажуть у ТЦК.
На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасував статус "обмежено придатний" в Україні. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років.
Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію срочників. Протягом 12 місяців з дня звільнення в запас терміновики не можуть бути призвані.
Крім того, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації, знизивши його з 27 до 25 років.
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