Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК

"Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать", - говорят в ТЦК.

Случаи, когда могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

Признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.

Отмена статуса "ограниченно пригодный" в Украине

В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, отменивший статус "ограниченно пригодный" в Украине. Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы: