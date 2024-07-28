Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в отдельных случаях могут мобилизовать. В ТЦК объяснили, кто может получить повестки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.
"Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать", - говорят в ТЦК.
В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, отменивший статус "ограниченно пригодный" в Украине. Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.
То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны.
Кроме того, в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении возраста для мобилизации, снизив его с 27 до 25 лет.
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