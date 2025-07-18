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Могут ли мобилизовать мужчину в 60 лет: объяснение адвоката

Украина, Пятница 18 июля 2025 08:15
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Могут ли мобилизовать мужчину в 60 лет: объяснение адвоката Мобилизация в Украине (фото: Facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

Мужчины в возрасте 60 лет и старше не подлежат мобилизации. В то же время Верховная Рада на этой неделе приняла закон, и теперь они могут подписать контракт добровольно по собственному желанию.

Об этом комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Антон Маринич.

Мобилизуют ли 60-летних: объяснение

По достижению 60 лет мужчины в Украине уже не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать, отмечает адвокат Антон Маринич.

"Мужчины по достижении 60 лет не подлежат мобилизации, поскольку они достигли предельного возраста пребывания в запасе. Они подлежат исключению с воинского учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе на срок еще до 5 лет", – обращает он внимание.

Требования по возрасту на службе в ВСУ

По словам Антона Маринича, предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

  1. рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет;
  2. высшего офицерского состава – до 65 лет.

"Срок службы могут увеличить до 5 лет при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы сверх предельного возраста", – говорит адвокат.

Законодательством разделены предельный возраст пребывания на военной службе и предельный возраст пребывания в запасе. В свою очередь запас делится на категории.

В запас первой категории включают военнообязанных, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность. В запас второй категории относятся военнообязанные, которые не проходили службу.

Запас военнообязанных делится на разряды, в зависимости от возраста военнообязанных. Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту: первый разряд – до 35 лет. Второй разряд – до 60 лет.

Офицерский состав. Первый разряд: младший офицерский состав – до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет; высший офицерский состав - до 60 лет. Второй разряд: младший и старший офицерский состав – до 60 лет; высший офицерский состав – до 65 лет.

"Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований", – отмечает Антон Маринич.

Контракт для добровольцев после 60 лет

В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла закон, по которому старше 60 лет украинцам разрешили добровольно подписывать контракт с ВСУ.

Речь идет исключительно о добровольном участии – желающие должны соответствовать требованиям по состоянию здоровья и пройти медицинскую проверку. Закон открывает возможность привлечь к защите страны людей с опытом, которые стремятся служить и способны эффективно выполнять задачи в тылу или на определенных должностях.

По словам авторов закона, такие изменения призваны дать таким людям возможность служить на должностях, не требующих участия в боевых действиях, но где важны знания, дисциплина и ответственность. Длительная война требует постоянного пополнения армии, а мобилизация сталкивается с трудностями, поэтому поддержка добровольцев – критически важна.

Также программу "Контракт 18-24", для привлечения к обороне Украины тех, кто еще достиг мобилизационного возраста, Минобороны запустило в феврале 2025 года. Мы писали, как Третья штурмовая тренирует 20-летних добровольцев.

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