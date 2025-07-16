"Хочу відвоювати свій дім". Як тренують 20-річних добровольців у Третій штурмовій

Програму "Контракт 18-24", задля залучення до оборони України тих, хто ще сягнув мобілізаційного віку, Міноборони запустило у лютому 2025 року. Про мотивацію добровільно йти на фронт – РБК-Україна розповідають троє молодих новобранців Третьої окремої штурмової бригади.

Найцікавіше з відео – у тексті РБК-Україна нижче.

Гроші не мотивація? Що передбачає контракт 18-24

Один з тих, хто підписав контракт 18-24 – 22-річний доброволець з позивним "Віні", який не показує свого обличчя. Він родом з Запорізької області. Коли розпочалася повномасштабна війна, хлопцю було лише 18. Росіяни забрали у нього чи не найцінніше – рідну домівку.

"Я хочу повернутися додому. Хочу взяти участь у відвоюванні своєї домівки, і з гордістю туди повернутися, а не просто сидіти і казати, чому мій дім не звільняють", – описує свою мотивацію новобранець.

Служити "Віні" хотів ще з перших днів вторгнення, але обставини змусили чекати майже чотири роки. Тепер він проходить базову підготовку у 3-й штурмовій бригаді.

"Було важко включитися в такий режим: мало сну та багато занять", – згадує він перші дні навчань, – За тиждень ми усі втягнулися в режим. Занять у нас вдосталь, інструктори у нас максимально топові. Вони нам все розповідають, показують на власному досвіді як це все відбувалося, як це все може відбутися".

Рідні не одразу зрозуміли, але підтримали рішення хлопця. Він пояснив, що це його вибір, і його треба поважати. "Буквально через тиждень мама підійшла, сказала: "Я як мама переживаю, я не хочу, щоб ти туди йшов, але як жінка я розумію, чому ти зробив цей вибір", – додає "Віні".

22-річний доброволець з позивним "Віні" (фото: РБК-Україна)

Служба за контрактом для хлопців та дівчат віком 18-24 роки добровільна і триває рік. Далі передбачена річна відстрочка від мобілізації. Серед додаткових переваг контракту – фінансова винагорода в розмірі одного мільйона гривень, безкоштовне навчання у вишах, а також низка соціальних пільг. Втім для героїв нашого матеріалу такі "плюшки" не стали вирішальними у прийняті рішення.

"Я навіть їх всі не пам’ятаю. За навчання знаю, але я і так навчаюся в Харківському виші, – каже доброволець "Віні", – гроші не були мотивуючими. Це скоріше підґрунтя, щоб сміливо йти в армію. Зараз за ці кошти ми закуповуємо снарягу, і досить гарну. Військове спорядження – це в першу чергу наша безпека".

“Якщо в людини немає грошей купити собі амуніцію, чи щось інше, немає змоги піти здобувати далі вищу освіту, то так, для нього це буде мотивацією. Для мене – не було. Тому що я прийшов на звичайний контракт у рекрутинговий центр. Мені сказати, що я можу піти на "18-24", там є додаткові "плюшки". В будь-якому разі я хотів йти в піхоту”, – розповідає інший доброволець "Стонік".

Вибір, з яким треба змиритися

"У мене багато загиблих друзів", – каже ще один хлопець з позивним "Фрік", і замовкає на декілька секунд. "Бути тут – моє рішення, і його вже не змінити", – додає він.

19-річний хлопець розповідає, що почав готуватися до війська ще два роки тому в молодіжній організації. Про підписання контракту спершу нікому не повідомляв.

"Батькам розповів, вже коли приїхав на навчання. Я сказав, що їм потрібно просто змиритися, як би вони цього не хотіли", – пояснює він.

Доброволець "Стонік" (фото: РБК-Україна)

Рішення долучитися до армії родина ще одного бійця, "Стоніка", прийняла легко, оскільки більшість з них також військові. Брат служить в іншій частині, а у батьків – волонтерська організація, яка допомагає нашим захисникам.

"Давайте чесно: до нас прийшли в країну п*дари. У мене в Бердянську дві дачі, і де вони? У мене в Бердянську квартири, і де вони? Нічого цього немає. А ще у мене дуже багато знайомих, друзів, також з окупованих територій", – каже хлопець.

Після підписання контракту він провів місяць на базовому навчанні з медицини, тактики.

"Коли я приїхав сюди, майже нічого не було для мене в новинку, тільки збільшилось фізичне навантаження, але я розумію, що це потрібно”, – додає "Стонік".

Як відпрацьовують штурми

Один з ключових етапів підготовки – штурм і оборона позицій. Новобранці навчаються діяти в групах, взаємодіяти, рухатися флангами, правильно використовувати зброю.

Невеликій групі курсантів інструктор розповідає план штурму, показує його схематично. Рухатимуться хлопці групами по 2-3 людей. Частина заходить з флангів, інші атакують по прямій. В цей час бійців вже очікують в обороні.

В окопах чоловіки уважно стежать за тим, аби противник не підійшов ближче. Кожен етап відпрацювання супроводжують інструктори: дають підказки, коригують дії, допомагають приймати рішення.

Відпрацювання штурмових дій (фото: РБК-Україна)

"Без підказок неможливо, – каже інструктор "Бандерас", – Вони тут для того, щоб навчитися. Нехай краще тут припускаються помилок, ніж це буде на полі бою. Бо там найменша помилка може вартувати життя".

Далі – перестрілки, захоплення та відбиття позицій. Все триває, поки всі учасники однієї з груп не залишаться умовними "200". Коли відпрацювання сценарію завершено, інструктори разом з групами розбирають, що вдалося, а де було допущено помилки та неточності.

Інструктор "Бандерас" (фото: РБК-Україна)

Підготовка бійців, які підписали контракт 18-24, триває до трьох місяців. Вона включає базову загальну військову підготовку, фахове навчання та курс адаптації в підрозділі. Під час підготовки у 3 ОШБ особливу увагу приділяють тактичній медицині, тактиці й вогневій підготовці. Тут навчають не лише воювати, а й виховують стійкість, людяність і взаємопідтримку.

"Ми виховуємо дружбу, побратимство, розуміння, що вони як одна сім’я. А також розуміння, що вони важливі для всіх люди", – каже "Бандерас".