Могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту: ответ Зеленского

ООН не сможет обеспечить защиту Украину от повторного российского вторжения. Поэтому такой вариант не является альтернативой потенциальному военному контингенту.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что Украина поддерживает "логические отношения" с представителями ООН, в том числе генсеком Антониу Гутерришем.

"ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что у ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, также неизвестно будет ли такой мандат на защиту Украины у военного контингента - пока что ответа на этот вопрос нет.

"Но, безусловно, когда есть войска, есть ПВО и корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть серьезная разведка наших партнеров в Украине, пойти против такой инфраструктуры - очень опасно для россиян", - подчеркнул он.

Глава государства сомневается, что Россия будет боятся ООН, поскольку Москва этой войной нарушила все международные нормы.