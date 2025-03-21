ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту: ответ Зеленского

Киев, Пятница 21 марта 2025 16:57
UA EN RU
Могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту: ответ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

ООН не сможет обеспечить защиту Украину от повторного российского вторжения. Поэтому такой вариант не является альтернативой потенциальному военному контингенту.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина поддерживает "логические отношения" с представителями ООН, в том числе генсеком Антониу Гутерришем.

"ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что у ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, также неизвестно будет ли такой мандат на защиту Украины у военного контингента - пока что ответа на этот вопрос нет.

"Но, безусловно, когда есть войска, есть ПВО и корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть серьезная разведка наших партнеров в Украине, пойти против такой инфраструктуры - очень опасно для россиян", - подчеркнул он.

Глава государства сомневается, что Россия будет боятся ООН, поскольку Москва этой войной нарушила все международные нормы.

Альтернатива контингенту

Напомним, ранее The Telegraph писало, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что миссия ООН может стать альтернативой отправке европейских войск в Украину.

Такую инициативу французский лидер уже якобы обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности
NEWS
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом