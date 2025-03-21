Могут ли миротворцы ООН стать альтернативой военному контингенту: ответ Зеленского
ООН не сможет обеспечить защиту Украину от повторного российского вторжения. Поэтому такой вариант не является альтернативой потенциальному военному контингенту.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.
"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина поддерживает "логические отношения" с представителями ООН, в том числе генсеком Антониу Гутерришем.
"ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что у ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, также неизвестно будет ли такой мандат на защиту Украины у военного контингента - пока что ответа на этот вопрос нет.
"Но, безусловно, когда есть войска, есть ПВО и корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть серьезная разведка наших партнеров в Украине, пойти против такой инфраструктуры - очень опасно для россиян", - подчеркнул он.
Глава государства сомневается, что Россия будет боятся ООН, поскольку Москва этой войной нарушила все международные нормы.
Альтернатива контингенту
Напомним, ранее The Telegraph писало, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что миссия ООН может стать альтернативой отправке европейских войск в Украину.
Такую инициативу французский лидер уже якобы обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
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