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Чи можуть імітації атак РФ призвести до щоденних відключень світла: думка експерта

Київ, Понеділок 11 листопада 2024 18:50
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Чи можуть імітації атак РФ призвести до щоденних відключень світла: думка експерта Ілюстративне фото: в Україні вимикали світло через імітацію атаки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Щоденні превентивні відключення світла в Україні через виліт російської авіації малоймовірні. Росіяни навряд чи зможуть так часто організовувати імітацію атак.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Експерт прокоментував ймовірність відключень світла майже щодня через імітації ракетних ударів ворога.

За його словами, краще необхідно підготуватися та вжити необхідних заходів перед атаками ворога, ніж потім отримати дуже серйозні наслідки для енергосистеми.

"Чесно скажу, що я не впевнений, що вони зможуть часто імітувати такі масовані вильоти. Просто тому, що будь-яке обладнання, не тільки енергетичне, зношується. І кожен виліт, як я розумію, добре старих бомбардувальників, це для них теж навантаження", - уточнив Харченко.

Він додав, що будь-яке обладнання від навантаження стає старішим і працює гірше. Тому експерт висловив сподівання, що часто влаштовувати такі репетиції не так просто.

Відключення світла

Нагадаємо, 11 листопада вранці у низці регіонів України енергетики застосували аварійні відключення світла.

Такі заходи були пов'язані з тим, що Росія підняла у повітря стратегічну авіацію, яка прямувала до пускових рубежів.

Але в результаті росіяни так і не провели масованого удару по Україні. Цієї ночі вони запускали лише безпілотники.

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