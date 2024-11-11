Чи можуть імітації атак РФ призвести до щоденних відключень світла: думка експерта

Щоденні превентивні відключення світла в Україні через виліт російської авіації малоймовірні. Росіяни навряд чи зможуть так часто організовувати імітацію атак.

Експерт прокоментував ймовірність відключень світла майже щодня через імітації ракетних ударів ворога.

За його словами, краще необхідно підготуватися та вжити необхідних заходів перед атаками ворога, ніж потім отримати дуже серйозні наслідки для енергосистеми.

"Чесно скажу, що я не впевнений, що вони зможуть часто імітувати такі масовані вильоти. Просто тому, що будь-яке обладнання, не тільки енергетичне, зношується. І кожен виліт, як я розумію, добре старих бомбардувальників, це для них теж навантаження", - уточнив Харченко.

Він додав, що будь-яке обладнання від навантаження стає старішим і працює гірше. Тому експерт висловив сподівання, що часто влаштовувати такі репетиції не так просто.