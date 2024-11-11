Могут ли имитации атак РФ привести к ежедневным отключениям света: мнение эксперта
Ежедневные превентивные отключения света в Украине из-за вылета российской авиации маловероятны. Россияне вряд ли смогут так часто организовывать имитацию атак.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Эксперт прокомментировал вероятность отключений света чуть ли не каждый день из-за имитаций ракетных ударов врага.
По его словам, лучше необходимо подготовиться и применить необходимые меры перед атаками врага, чем потом получить очень серьезные последствия для энергосистемы.
"Честно скажу, что я не уверен, что они смогут часто имитировать такие массированные вылеты. Просто потому, что любое оборудование, не только энергетическое, изнашивается. И каждый вылет, как я понимаю, хорошо старых бомбардировщиков, это для них тоже нагрузка", - уточнил Харченко.
Он добавил, что любое оборудование от нагрузки становится старее и работает хуже. Поэтому эксперт выразил надежду, что часто устраивать такие “репетиции” не так просто.
Отключения света
Напомним, 11 ноября утром в ряде регионов Украины энергетики применили аварийные отключения света.
Такие меры были связаны с тем, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию, которая направлялась к пусковым рубежам.
Но в итоге россияне так и не провели массированный удар по Украине. Этой ночью они запускали только беспилотники.
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