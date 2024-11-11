Могут ли имитации атак РФ привести к ежедневным отключениям света: мнение эксперта

Ежедневные превентивные отключения света в Украине из-за вылета российской авиации маловероятны. Россияне вряд ли смогут так часто организовывать имитацию атак.

Эксперт прокомментировал вероятность отключений света чуть ли не каждый день из-за имитаций ракетных ударов врага.

По его словам, лучше необходимо подготовиться и применить необходимые меры перед атаками врага, чем потом получить очень серьезные последствия для энергосистемы.

"Честно скажу, что я не уверен, что они смогут часто имитировать такие массированные вылеты. Просто потому, что любое оборудование, не только энергетическое, изнашивается. И каждый вылет, как я понимаю, хорошо старых бомбардировщиков, это для них тоже нагрузка", - уточнил Харченко.

Он добавил, что любое оборудование от нагрузки становится старее и работает хуже. Поэтому эксперт выразил надежду, что часто устраивать такие “репетиции” не так просто.