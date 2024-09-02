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Чи можуть хлопці до 25 років виїжджати на навчання за кордон: пояснення юриста

Фото: Контроль на кордоні України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Під час війни студенти вищих навчальних закладів, які за віком не підлягають мобілізації, мають право на виїзд з України за певних умов.

Чи можуть українські студенти до 25 років повернутися за кордон на навчання, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Виїзд за кордон чоловікам 18-60 років під час воєнного стану дозволяється за певних умов. Це стосується і деяких студентів, які навчаються за кордоном. Вони можуть приїхати до України та повернутися знову на навчання в іншу країну.

Як пояснює Олена Воронкова, згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.05.1995 №57, українці чоловічої статі можуть приїхати в Україну та знову повернутись на навчання за кордон, але за певних умов. Зокрема:

  • бути віком 18-22 років;
  • не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
  • бути студентом вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

Фото: Навчання у виші (gettyimages.com)

"За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон", - юрист.

Нагадаємо, ми писали, яке покарання загрожує організаторам незаконного перетину кордону.

Також ми розповідали, як військовозобов’язані чоловіки можуть виїхати за кордон. Юрист розповіла про всі підстави та документи.

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Кордон з УкраїноюМобілізація в УкраїніСтуденти