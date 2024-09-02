Могут ли парни до 25 лет выезжать на учебу за границу: объяснение юриста

Выезд за границу мужчинам 18-60 лет во время военного положения разрешается при определенных условиях. Это касается и некоторых студентов, обучающихся за границей. Они могут приехать в Украину и снова вернуться на обучение в другую страну.

Как объясняет Елена Воронкова, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.05.1995 №57, украинцы мужского пола могут приехать в Украину и снова вернуться на обучение за границу, но при определенных условиях. В частности:

быть в возрасте 18-22 лет;

не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

быть студентом высших учебных заведений, получать степень бакалавра, или магистра (для определенного перечня специальностей) и быть участником академической мобильности на один семестр.

Фото: Обучение в вузе (gettyimages.com)

"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или через приложения человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", - юрист.