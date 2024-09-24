Чи можна не йти в ТЦК? Що робити, якщо знайшли повістку у поштовому ящику

Отримання повістки поштою стає звичайною практикою в умовах воєнного стану в Україні.
РБК-Україна дізналося у адвоката Дмитра Франчука, наскільки законно надсилати повістки поштою та які наслідки можуть бути, якщо її проігнорувати.
Адвокат зазначає, що вручення повістки поштою є цілком законним. Українське законодавство дозволяє такий спосіб інформування військовозобов'язаних про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Важливо зазначити, що повістка, залишена у поштовій скриньці, вважається врученою, навіть якщо отримувач не підписав її. Це означає, що відповідальність за отримання документа лежить на особі, якій він адресований.
Ігнорування повістки може мати серйозні наслідки:
Після отримання повістки адвокат радить ознайомитися з її змістом. Потрібно уважно прочитати її, щоб зрозуміти, яка саме інформація в ній міститься і що від вас вимагається.
Другий крок – з’явитися за викликом до ТЦК та СП у визначений у повістці час. Там вам потрібно буде уточнити усі деталі.
Після цього, якщо у вас виникли якісь питання або сумніви, зверніться за консультацією до юриста або до працівників ТЦК та СП.
Нагадаємо, цього року в Україні змінилися правила оповіщення під час мобілізації. Тепер повістку військовозобов'язані можуть отримати як особисто, так і через поштою.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Полтавському обласному ТЦК та СП пояснили, що повістки поштою надсилаються відповідно до постанови Кабміну № 560. Це допомагає оперативно знаходити військовозобов’язаних та дозволяє залучати менше людей до цього процесу. У ТЦК пояснюють, що повістки надсилають за адресами, які військовозобов’язані вказали під час оновлення даних через "Оберіг". Водночас тим, хто не вніс свої дані в систему, повістки надсилатимуть за місцем реєстрації.
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