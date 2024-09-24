Можно ли не идти в ТЦК? Что делать, если нашли повестку в почтовом ящике

Получение повестки по почте становится обычной практикой в условиях военного положения в Украине.
РБК-Украина узнало у адвоката Дмитрия Франчука, насколько законно посылать повестки по почте и какие последствия могут быть, если ее проигнорировать.
Адвокат отмечает, что вручение повестки по почте вполне законно. Украинское законодательство разрешает такой способ информирования военнообязанных о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Важно отметить, что повестка, оставленная в почтовом ящике, считается врученной, даже если получатель не подписал ее. Это означает, что ответственность за получение документа лежит на лице, которому он адресован.
Игнорирование повестки может иметь серьезные последствия:
После получения повестки адвокат рекомендует ознакомиться с ее содержанием. Нужно внимательно прочесть ее, чтобы понять, какая именно информация в ней содержится и что от вас требуется.
Второй шаг – явиться по вызову в ТЦК и СП в указанное в повестке время. Там нужно будет уточнить все детали.
После этого, если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, обратитесь за консультацией к юристу или работникам ТЦК и СП.
Напомним, в этом году в Украине изменились правила оповещения во время мобилизации. Теперь повестку военнообязанные могут получить как лично, так и по почте .
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Полтавском областном ТЦК и СП объяснили, что повестки по почте направляются в соответствии с постановлением Кабмина №560. Это помогает оперативно находить военнообязанных и позволяет привлекать меньше людей в этот процесс. В ТЦК объясняют, что повестки присылают по адресам, которые военнообязанные указали при обновлении данных через "Оберег". В то же время, тем, кто не внес свои данные в систему, повестки будут посылать по месту регистрации.
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