Передбачені всім. В ТЦК пояснили, навіщо насправді розсилка повісток поштою

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Телеграф ".

Він також зазначив, що у Полтавській області мобілізація та оповіщення громадян здійснюються відповідно до плану, без так званих "кричущих випадків".

За його словами, територіальні центри комплектування і соціальної підтримки працюють у звичному режимі. Водночас змінюються методи та засоби оповіщення та мобілізації.

"Деякі процеси, можливо, оптимізуються. За потреби виділяється більше людей, наприклад, на оповіщення або навпаки, на безпосередньо прийом громадян", - заявив Істомін.

Він також зазначив, що громадянам, які оновили свої дані, повістка надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Якщо особа не оновила їх, то оповіщення надсилається на адресу реєстрації.

"Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних "Оберіг". Вона підтягується туди з різних реєстрів", - пояснив Істомін.

Він пояснив, що надсилання повісток поштою дійсно допомагає оперативно розшукувати військовозобов'язаних і залучати менше особового складу, які здійснюють "піші патрулі". Речник Полтавського ТЦК та СП нагадав, що повістка вважається врученою навіть у разі відмови від її отримання або відсутності людини за місцем реєстрації.

"У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", - пояснив він.

За його словами, повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Це не залежить від того оновили вони свої дані чи ні.

"Це може бути повістка для проходження міського лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний за станом здоров’я, немає відстрочки", - пояснив він.

Також Істомін розповів, що кількість повісток залежить виключно від завдань стосовно комплектування.

"Звичайно, що вони (повістки, - ред.) не будуть всім, всій області надіслані в один день. За потреби, залежно від того, яких фахівці потрібні, будуть якісь, наприклад, вимоги щодо віку якогось підрозділу", - зазначив він.