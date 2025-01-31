Чи можна їздити на шині із шишкою: поради власникам авто

Певно, українському водієві не варто розповідати, звідки беруться гулі і грижі на шинах. І так само немає сумнівів, наскільки праві інженери-шинники, які офіційно заявляють, що їздити на колесі з таким пошкодженням не можна. Між кожен з нас хоча б раз випадково знаходив у себе на покришці такі шишки, і ніякого негативу від їхньої наявності не помічав. То у чому ж небезпека?

Що означає гуля на покришці

Навіть з естетичної точки зору гуля на боковині шини є сумнівним надбанням. А що таке пошкодження означає з технічної точки зору? Подібна грижа позначає місце, де силовий каркас шини частково зруйновано – тобто, порвані окремі нитки, які утворюють сітка з нейлонових ниток. Розсунувшись у боки, волокна каркасу не стримують внутрішній тиск у цьому місці. І через те, що загальна товщина шини на боковині не перевищує 3 мм, вона, нічим не підсилена, вигинається під тиском повітря, видуваючи ту саму неестетичну грижу.

Коли площа, на якій пошкоджено каркас, достатньо велика, він продовжує руйнуватись далі, послаблене місце збільшується і шина втрачає геометрію – набуває овальної форми або роздувається в ширину. Проїхати на такому кривому колесі хоча б десяток метрів стає проблематичним.

Є загроза й іншого порядку: напружена у місці здуття гума може не витримати тиску повітря і лопнути. Це вже аварійно небезпечно, адже шина різко втратить тиск і для утримання машини на заданому курсі знадобиться уся майстерність водія.

Чому не можна їздити з грижею на колесі

Перш за все тому, що це забороняють українські ПДР (п.31.4.5.);

Бо це у будь-який момент може призвести до руйнації шини і аварії;

Порушена форма шини порушує її балансування, а це створює небезпечні вібрації колеса і деталей ходової.

Грижа на шині: що робити?

Відверто кажучи, шину з такою травмою краще викинути. Але якщо опуклість на боковині покришки невелика, а у власника є вільний час і бажання, деякі шанси врятувати колесо є.

У випадку, коли діаметр гулі не перевищує 3 – 4 см, можна спробувати відремонтувати її. Якщо вам вдасться знайти відповідальну майстерню, яка володіє сучасними технологіями ремонту, вам можуть закріпити пошкоджений каркас, наклавши на це місце зсередини особливу латку – велику і міцну. Це має бути клапоть еластичного матеріалу, який армовано волокнами і не розтягується в обох напрямках. За розміром латка повинна з великими запасом перекривати площу опуклості.

Певно, варто зазначити, що коли трапиться добра яма, гуля (точніше, пошкодження каркасу) може утворитись не тільки на боковині, а й на біговій доріжці – в зоні протектора. Проте то вже буде неприпустима, вражаюча навіть на вигляд деформація, що порушує розміри колеса у ключовій для нього площині – діаметральній, і говорити про якісь поїздки просто не можна.

Коротко

Може бути таке, що вам часто доводиться їздити шляхами низької якості, з вибоїнами і глибокими тріщинами. В такому випадку на перший план для вас можуть вийте не зчіпні якості, не керованість і не індекс швидкості, а стійкість шини до грубих ударів о краї ям та інших пошкоджень. Тому при виборі нової гуми для авто можна спробувати підібрати моделі з підсиленими боковинами – такі є в каталогах багатьох виробників.

Або інший спосіб підготуватись до постійної їзди розбитим асфальтом або старою бруківкою – придбати недорогу гуму бюджетного класу. Коли їздити стримано і без екстриму, на таких шляхах ви навряд чи помітите велику різницю в їхній поведінці у порівнянні із більш дорогими покришками – але ж не буде так шкода одного разу "вбити" покришку на підступній вибоїні. І насамкінець найцінніша порада: для поганих шляхів краще мати на авто колеса з меншим посадковим діаметром і відповідно, з шинами високого профілю. Вони краще переносять удари на вибоїнах, і до того ж коштують дешевше модних низькопрофільних.