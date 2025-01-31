Можно ли ездить на шине с шишкой: советы владельцам авто

Наверное, украинскому водителю не стоит рассказывать, откуда берутся шишки и грыжи на шинах. И так же нет сомнений, насколько правы инженеры-шинники, которые официально заявляют, что ездить на колесе с таким повреждением нельзя. Между тем каждый из нас хотя бы раз случайно находил у себя на покрышке такие шишки, и никакого негатива от их наличия не замечал. Так в чем же опасность?

Что означает шишка на покрышке

Даже с эстетической точки зрения шишка на боковине шины является сомнительным достоянием. А что такое повреждение означает с технической точки зрения? Подобная грыжа обозначает место, где силовой каркас шины частично разрушен - то есть, порваны отдельные нити, которые образуют сетку из нейлоновых нитей. Раздвинувшись в стороны, волокна каркаса не сдерживают внутреннее давление в этом месте. И из-за того, что общая толщина шины на боковине не превышает 3 мм, она, ничем не усиленная, выгибается под давлением воздуха, выдувая ту самую неэстетичную грыжу.

Когда площадь, на которой поврежден каркас, достаточно велика, он продолжает разрушаться дальше, ослабленное место увеличивается и шина теряет геометрию - приобретает овальную форму или раздувается в ширину. Проехать на таком кривом колесе хотя бы десяток метров становится проблематичным.

Есть угроза и другого порядка: напряженная в месте вздутия резина может не выдержать давления воздуха и лопнуть. Это уже аварийно опасно, ведь шина резко потеряет давление и для удержания машины на заданном курсе понадобится все мастерство водителя.

Почему нельзя ездить с грыжей на колесе

Прежде всего потому, что это запрещают украинские ПДД (п.31.4.5.);

Потому что это в любой момент может привести к разрушению шины и аварии;

Нарушенная форма шины нарушает ее балансировку, а это создает опасные вибрации колеса и деталей ходовой.

Грыжа на шине: что делать?

Откровенно говоря, шину с такой травмой лучше выбросить. Но если выпуклость на боковине покрышки небольшая, а у владельца есть свободное время и желание, некоторые шансы спасти колесо есть.

В случае, когда диаметр шишки не превышает 3 - 4 см, можно попробовать отремонтировать ее. Если вам удастся найти ответственную мастерскую, которая владеет современными технологиями ремонта, вам могут закрепить поврежденный каркас, наложив на это место изнутри особую заплатку - большую и прочную. Это должен быть лоскут эластичного материала, который армирован волокнами и не растягивается в обоих направлениях. По размеру заплатка должна с большими запасом перекрывать площадь выпуклости.

Вероятно, стоит отметить, что когда случится хорошая яма, гуля (точнее, повреждение каркаса) может образоваться не только на боковине, но и на беговой дорожке - в зоне протектора. Однако это уже будет недопустимая, впечатляющая даже на вид деформация, нарушающая размеры колеса в ключевой для него плоскости - диаметральной, и говорить о каких-то поездках просто нельзя.

Вкратце

Может быть такое, что вам часто приходится ездить по дорогам низкого качества, с выбоинами и глубокими трещинами. В таком случае на первый план для вас могут выйте не сцепные качества, не управляемость и не индекс скорости, а устойчивость шины к грубым ударам о края ям и другим повреждениям. Поэтому при выборе новой резины для авто можно попробовать подобрать модели с усиленными боковинами - такие есть в каталогах многих производителей.

Или другой способ подготовиться к постоянной езде по разбитому асфальту или старой брусчатке - приобрести недорогую резину бюджетного класса. Если ездить сдержанно и без экстрима, на таких дорогах вы вряд ли заметите большую разницу в их поведении по сравнению с более дорогими покрышками - но ведь не будет так жаль однажды "убить" покрышку на коварной выбоине. И напоследок ценный совет: для плохих дорог лучше иметь на авто колеса с меньшим посадочным диаметром и соответственно, с шинами высокого профиля. Они лучше переносят удары на ухабах, и к тому же стоят дешевле модных низкопрофильных.