Чи можна їсти ягоди прямо з куща? Відповідь експертів вас здивує

Чому не варто ігнорувати миття

Навіть якщо ваш город здається ідеальним і екологічно чистим, існує кілька причин, через які миття ягід є обов'язковим:

Залишки ґрунту та пилу

Ягоди ростуть близько до землі, і навіть вітер може розносити частинки ґрунту та пилу, які осідають на їхній поверхні. Ці мікрочастинки можуть містити бактерії, спори грибків або навіть яйця паразитів.

Комахи та їхні виділення

Навіть на найдоглянутішому городі завжди присутні комахи – мухи, жуки, попелиця. Вони можуть залишати на ягодах не лише мікрочастинки бруду, а й свої виділення, які можуть бути джерелом інфекцій. Наприклад, плодові мушки дрозофіли, які обожнюють солодкі ягоди, можуть переносити різні мікроорганізми.

Птахи та дрібні тварини

Птахи, їжаки, слимаки - часті гості на грядках. Вони можуть переносити бактерії (наприклад, сальмонелу) або паразитів, залишаючи їх на ягодах. Навіть невеликий слід їхньої життєдіяльності може стати причиною кишкового розладу.

Незримі хімікати

Якщо ви використовуєте будь-які добрива, навіть органічні, або засоби для боротьби зі шкідниками (навіть "біологічні"), їхні мікроскопічні залишки можуть залишатися на поверхні ягід. Дощі можуть частково змити їх, але повного очищення без миття не відбудеться.

Бактерії з рук

Навіть якщо ви зриваєте ягоди чистими руками, на них все одно можуть бути бактерії, які потім потрапляють на поверхню ягід.

Які ризики для здоров'я несуть немиті ягоди?

Невимиті ягоди можуть стати причиною різноманітних проблем зі здоров'ям, від легких до дуже серйозних:

Кишкові інфекції

Сальмонельоз, кишкова паличка, ротавірус – це лише частина списку бактерій та вірусів, які можуть викликати гострі кишкові розлади, нудоту, блювоту, діарею та високу температуру.

Паразитарні інфекції

Деякі паразити, наприклад, лямблії або яйця гельмінтів, можуть потрапити на ягоди з ґрунту або від тварин. Вони можуть спричинити тривалі проблеми з травленням та загальне погіршення здоров'я.

Грибкові інфекції

Спори плісняви та інших грибків, які розвиваються на ягодах, можуть викликати алергічні реакції або проблеми з дихальною системою.

Як правильно мити ягоди

Щоб максимально захистити себе та своїх близьких, дотримуйтесь цих простих рекомендацій:

Мийте безпосередньо перед вживанням

Не мийте ягоди заздалегідь і не зберігайте їх мокрими. Волога сприяє швидкому розмноженню бактерій та плісняви, а також скорочує термін зберігання. Мийте їх безпосередньо перед подачею на стіл.

Використовуйте прохолодну воду

Промивайте ягоди під струменем прохолодної проточної води. Не використовуйте гарячу воду, оскільки вона може пошкодити ніжну структуру ягід та вплинути на їхній смак.

Не замочуйте надовго

Замочування ягід (особливо м'яких, як малина чи полуниця) на тривалий час може призвести до втрати їхнього смаку, аромату та поживних речовин. Достатньо швидкого ополіскування або короткочасного замочування (не більше 5 хвилин) у мисці з водою.

Використовуйте друшляк або сито

Щоб уникнути пошкодження ягід, помістіть їх у друшляк і промивайте під краном, або занурюйте друшляк з ягодами в миску з водою, кілька разів змінюючи її.

Обережно просушіть

Після миття обережно промокніть ягоди паперовим рушником або розкладіть їх одним шаром на чистому рушнику, щоб вони висохли. Це допоможе зберегти їхню свіжість та смак.

Видаляйте плодоніжки після миття

Якщо видалити плодоніжки перед миттям, вода може проникнути всередину ягоди, погіршуючи її смак та текстуру.