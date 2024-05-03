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Чи можна вже купувати полуницю? Коли розпочнеться сезон і що буде з цінами

П'ятниця 03 травня 2024 06:00
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Чи можна вже купувати полуницю? Коли розпочнеться сезон і що буде з цінами Фото: в Україні починається сезон полуниці (Getty Images)
Автор: Анна Березіна

Зі стартом сезону ціни на полуницю поступового знижуватимуться. Наразі крім імпортної ягоди у продажу вже з'являється українська, і вона коштує дешевше ніж торік. Проте врожайність полуниці залежить від погодних умов, що надалі може вплинути на вартість.

Більше про те, коли починається сезон полуниці, який очікується урожай та що буде з цінами, – в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: коментар керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, публікації EastFruit, Agroportal, повідомлення Держпродспоживслужби, дані мереж супермаркетів Сільпо, Varus, Novus.

Зміст:

Урожай дозріває. Коли починається сезон полуниці в Україні

Навесні полуниця першою з ягід з'являється на прилавках українських ринків та магазинів. Купити її можна було ще у квітні, проте це була імпортна продукція переважно з країн ЄС.

Наразі у продажу вже є місцева полуниця – ранні сорти, що вирощуються в теплицях. Ягода на відкритому ґрунті дозріє до середини травня. Розпал сезону української полуниці – кінець травня-червень.

Як повідомляє Agroportal, фермери очікують на ранній врожай. Так, виробники в Тернопільській області торік збирали першу стиглу ягоду 27-28 травня, а цього року планують почати збір на 5-8 днів раніше.

Дешевше ніж торік? Скільки наразі коштує полуниця

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Поповичу у коментарі виданню зазначила, що місцева полуниця продається за ціною 80-135 грн за кг. Така ціна є майже на 50% нижчою порівняно з початком минулого сезону.

Імпортна полуниця коштує 130-169 грн за кг.

РБК-Україна проаналізувало ціни на ягоду в магазинах та на ринках Києва. У великих мережах супермаркетів на 2 травня 2024 ціни були наступними:

  • Novus – 229 грн/кг (український виробник);

  • Сільпо – 199 грн/кг (український виробник);

  • Varus – 229,9 грн/кг (власний імпорт).

Чи можна вже купувати полуницю? Коли розпочнеться сезон і що буде з цінамиСкриншот novus.online

На ринках та вуличних точках продажу вартість полуниці є суттєво нижчою. Ягоду продають в середньому за 120-150 грн/кг. В асортименті теплична продукція із західних регіонів, наприклад, із Закарпаття та Тернопільської області.

Прогноз врожаю ягоди та що буде з цінами далі

Ціни та їх динаміка залежать від численних факторів, включаючи погодні умови, глобальні ринкові тренди та зміни в логістиці.

За словами Тетяни Попович, зниження вартості полуниці можна очікувати зі збільшенням поставок місцевої ягоди.

При цьому варто зазначити, що цієї весни спостерігалися небезпечні для врожаю заморозки.

Як пише Agroportal, українські виробники з Тернопільщини, Чернівецької області та Київщини можуть втратити частину урожаю цього року. У період цвітіння було зниження температури повітря, тому врожайність ймовірно знизиться на 10-20%.

Однак, якщо цей фактор і вплине на вартість, то незначною мірою. Аграрії орієнтуються на ціни 2023 року. У розпал сезону вартість полуниці прогнозується на рівні 60-80 грн/кг.

Чи можна вже купувати полуницю? Коли розпочнеться сезон і що буде з цінамиФото: ціни на полуницю знизяться до кінця травня (freepik.com)

Яку полуницю купувати безпечно

З початком сезону частішають випадки звернень до лікарів через негативні наслідки вживання полуниці. Також споживачі побоюються купляти перші ягоди нібито через вміст нітратів у них.

Є кілька простих правил, дотримуючись яких можна ласувати полуницею у задоволення. Їх наводить Держпродспоживслужба.

Купувати полуницю слід тільки у спеціально відведених для цього місцях – на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах, куди потрапляє лише продукція, що попередньо пройшла контроль безпечності.

Споживач має право вимагати від продавця відповідні документи для ознайомлення.

Варто пам’ятати про додержання правил гігієни. Не можна споживати полуницю, не промивши її попередньо в достатній кількості води. Оскільки на немитій ягоді можуть бути шкідливі бактерії та навіть гельмінти.

Раніше ми писали про те, звідки в Україну везуть фрукти та ягоди, і чому ціни "кусаються".

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