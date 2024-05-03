Можно ли уже покупать клубнику? Когда начнется сезон и что будет с ценами

Со стартом сезона цены на клубнику будут постепенно снижаться. Сейчас кроме импортной ягоды в продаже уже появляется украинская, и она стоит дешевле чем в прошлом году. Однако урожайность клубники зависит от погодных условий, что в дальнейшем может повлиять на стоимость.

Больше о том, когда начинается сезон клубники, какой ожидается урожай и что будет с ценами, – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: комментарий руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, публикации EastFruit, Agroportal, сообщения Госпродпотребслужбы, данные сетей супермаркетов Сильпо, Varus, Novus.

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Урожай созревает. Когда начинается сезон клубники в Украине

Весной клубника первой из ягод появляется на прилавках украинских рынков и магазинов. Купить ее можно было еще в апреле, однако это была импортная продукция преимущественно из стран ЕС.

На сегодня в продаже уже есть местная клубника – ранние сорта, выращиваемые в теплицах. Ягода на открытом грунте созреет к середине мая. Разгар сезона украинской клубники – конец мая-июнь.

Как сообщает Agroportal, фермеры ожидают раннего урожая. Так, производители в Тернопольской области в прошлом году собирали первую спелую ягоду 27-28 мая, а в этом году планируют начать сбор на 5-8 дней раньше.

Дешевле чем в прошлом году? Сколько стоит клубника

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии изданию отметила, что местная клубника продается по цене 80-135 грн за кг. Такая цена почти на 50% ниже по сравнению с началом прошлого сезона.

Импортная клубника стоит 130-169 грн за кг.

РБК-Украина проанализировало цены на ягоду в магазинах и на рынках Киева. В крупных сетях супермаркетов на 2 мая 2024 цены были следующими:

Novus – 229 грн/кг (украинский производитель);

(украинский производитель); Сильпо – 199 грн/кг (украинский производитель);

(украинский производитель); Varus – 229,9 грн/кг (собственный импорт).

Скриншот novus.online

На рынках и уличных точках продаж стоимость клубники существенно ниже. Ягода продается в среднем за 120-150 грн/кг. В ассортименте тепличная продукция из западных регионов, например из Закарпатья и Тернопольской области.

Прогноз урожая ягоды и что будет с ценами дальше

Цены и их динамика зависят от многих факторов, включая погодные условия, глобальные рыночные тренды и изменения в логистике.

По словам Татьяны Попович, понижения стоимости клубники можно ожидать с увеличением поставок местной ягоды.

При этом следует отметить, что этой весной наблюдались опасные для урожая заморозки.

Как пишет Agroportal, украинские производители Тернопольщины, Черновицкой области и Киевщины могут потерять часть урожая в этом году. В период цветения было понижение температуры воздуха, поэтому урожайность, вероятно, снизится на 10-20%.

Однако если этот фактор и повлияет на стоимость, то незначительно. Аграрии ориентируются на цены 2023 года. В разгар сезона стоимость клубники прогнозируется на уровне 60-80 грн/кг.

Фото: цены на клубнику снизятся до конца мая (freepik.com)

Какую клубнику покупать безопасно

С началом сезона учащаются случаи обращений к врачам из-за негативных последствий употребления клубники. Также потребители опасаются покупать первые ягоды якобы из-за содержания нитратов в них.

Есть несколько простых правил, следуя которым можно лакомиться клубникой в удовольствие. Их приводит Госпродпотребслужба.

Покупать клубнику следует только в специально отведенных для этого местах – на агропродовольственных рынках или в торговых сетях, куда попадает только продукция, предварительно прошедшая контроль безопасности.

Потребитель вправе требовать от продавца соответствующие документы для ознакомления.

Следует помнить о соблюдении правил гигиены. Нельзя употреблять клубнику, не промыв ее предварительно в достаточном количестве воды. Поскольку на немытой ягоде могут быть вредные бактерии и даже гельминты.