Чи можна вважати відправку миротворців гарантією безпеки для України: відповідь Буданова

"Ось і відповідь. Можливо, десь є (де спрацювало, - ред.), але я такого випадку не пам'ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав. Ніде. То чи можна вважати це гарантією? Очевидно, під сумнівом. Ну давайте скажемо так: просто під сумнівом", - пояснив Буданов.

Водночас керівник ГУР зауважив, що загалом питання про те, що таке гарантії безпеки, є дуже дискусійним. Сьогодні, окрім вступу України до НАТО, немає формату, який би забезпечив захист Україні.

Статус союзника поза НАТО, як зауважив Буданов, також не є гарантією безпеки, оскільки це стосується зобов'язань та підтримки країни, але не більше.