Чи можна вступити до вишу без українського документа про середню освіту: що відомо

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти в Україні у 2025 році здійснюватиметься "в особливому порядку", визначеному Міністерством освіти й науки. Для цього у проекті відповідного Порядку передбачено окрему норму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти №1/3107-25 від 18 лютого 2025 року.
У листі МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти повідомляється, що у 2025 році прийом на навчання (для здобуття вищої освіти в Україні) здійснюється в особливому порядку, визначеному міністерством.
У зв'язку з цим у проекті Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році передбачено окрему норму.
Йдеться про те, що "відсутність позитивного результату валідації іноземного документа про повну загальну середню освіту у громадян України, які вступають на підставі результатів НМТ, не є перешкодою для їх зарахування".
Водночас для вступників передбачені кілька умов:
"У разі невиконання цього зобов'язання наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи", - наголошується в документі.
Отже, для того, щоб вступити в український заклад вищої освіти (ЗВО), учням без українського документа про завершення середньої освіти потрібно мати:
Насамкінець у листі МОН наголошується, що після цього - впродовж шести місяців з моменту зарахування - першокурсники повинні: