Чи можна вступити до вишу без українського документа про середню освіту: що відомо

Вступ-2025: чи можуть зарахувати до вишу без українського документа про середню освіту

У листі МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти повідомляється, що у 2025 році прийом на навчання (для здобуття вищої освіти в Україні) здійснюється в особливому порядку, визначеному міністерством.

У зв'язку з цим у проекті Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році передбачено окрему норму.

Йдеться про те, що "відсутність позитивного результату валідації іноземного документа про повну загальну середню освіту у громадян України, які вступають на підставі результатів НМТ, не є перешкодою для їх зарахування".

Водночас для вступників передбачені кілька умов:

вони повинні звернутись до уповноваженого закладу загальної середньої освіти (школи) - щодо отримання документа про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі результатів НМТ;

вони мають письмово зобов'язатись надати відповідний документ впродовж шести місяців від початку навчання.

"У разі невиконання цього зобов'язання наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи", - наголошується в документі.

Отже, для того, щоб вступити в український заклад вищої освіти (ЗВО), учням без українського документа про завершення середньої освіти потрібно мати:

іноземний документ про повну загальну середню освіту за кордоном;

результати успішно складеного національного мультипредметного тесту (НМТ).

Насамкінець у листі МОН наголошується, що після цього - впродовж шести місяців з моменту зарахування - першокурсники повинні: