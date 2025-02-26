Можно ли поступить в вуз без украинского документа о среднем образовании: что известно

Прием на обучение для получения высшего образования в Украине в 2025 году будет осуществляться "в особом порядке", определенном Министерством образования и науки. Для этого в проекте соответствующего Порядка предусмотрена отдельная норма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования №1/3107-25 от 18 февраля 2025 года.
В письме МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования сообщается, что в 2025 году прием на обучение (для получения высшего образования в Украине) осуществляется в особом порядке, определенном министерством.
В связи с этим в проекте Порядка приема для получения высшего образования в 2025 году предусмотрена отдельная норма.
Речь идет о том, что "отсутствие положительного результата валидации иностранного документа о полном общем среднем образовании у граждан Украины, поступающих на основании результатов НМТ, не является препятствием для их зачисления".
В то же время для поступающих предусмотрены несколько условий:
"В случае невыполнения этого обязательства приказ о зачислении отменяется в части зачисления такого человека", - отмечается в документе.
Следовательно, для того, чтобы поступить в украинское заведение высшего образования (ЗВО), ученикам без украинского документа о завершении среднего образования нужно иметь:
В завершение в письме МОН отмечается, что после этого - в течение шести месяцев с момента зачисления - первокурсники должны:
Напомним, ранее мы рассказывали все, что нужно знать про НМТ-2025 (когда регистрация, какие будут экзамены, конкурсный порог для поступления и т.д.).
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