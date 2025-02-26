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Можно ли поступить в вуз без украинского документа о среднем образовании: что известно

Поступление в ЗВО в 2025 году предусматривает "особый порядок" зачисления (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Прием на обучение для получения высшего образования в Украине в 2025 году будет осуществляться "в особом порядке", определенном Министерством образования и науки. Для этого в проекте соответствующего Порядка предусмотрена отдельная норма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования №1/3107-25 от 18 февраля 2025 года.

Поступление-2025: могут ли зачислить в вуз без украинского документа о среднем образовании

В письме МОН руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования сообщается, что в 2025 году прием на обучение (для получения высшего образования в Украине) осуществляется в особом порядке, определенном министерством.

В связи с этим в проекте Порядка приема для получения высшего образования в 2025 году предусмотрена отдельная норма.

Речь идет о том, что "отсутствие положительного результата валидации иностранного документа о полном общем среднем образовании у граждан Украины, поступающих на основании результатов НМТ, не является препятствием для их зачисления".

В то же время для поступающих предусмотрены несколько условий:

  • они должны обратиться в уполномоченное учреждение общего среднего образования (школу) - насчет получения документа о получении полного общего среднего образования на основании результатов НМТ;
  • они должны письменно обязаться предоставить соответствующий документ в течение шести месяцев от начала обучения.

"В случае невыполнения этого обязательства приказ о зачислении отменяется в части зачисления такого человека", - отмечается в документе.

Следовательно, для того, чтобы поступить в украинское заведение высшего образования (ЗВО), ученикам без украинского документа о завершении среднего образования нужно иметь:

  • иностранный документ о полном общем среднем образовании за границей;
  • результаты успешно составленного национального мультипредметного теста (НМТ).

В завершение в письме МОН отмечается, что после этого - в течение шести месяцев с момента зачисления - первокурсники должны:

  • либо предоставить свидетельство о государственном признании иностранного документа об образовании;
  • либо получить украинский документ о полном общем среднем образовании.
 

Напомним, ранее мы рассказывали все, что нужно знать про НМТ-2025 (когда регистрация, какие будут экзамены, конкурсный порог для поступления и т.д.).

Читайте также, сколько стоит год обучения в украинских ЗВО и от чего зависит стоимость.

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