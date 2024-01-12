Чи можна всиновити дитину під час війни в Україні: алгоритм
Процедуру усиновлення під час війни призупиняли на початку повномасштабного вторгнення, але оформити опіку над дитиною можна, як і раніше. Процес відновили в тих регіонах України, де відносно безпечно.
Яких змін зазнала процедура всиновлення за час повномасштабного вторгнення, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова правління "Української мережі за права дитини" і національна директорка з розвитку програм "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова.
Усиновлення та опікунство: в чому різниця
Усиновлення – це прийняття дитини в сім’ю на правах рідної. Це складна й тривала процедура, яка відбувається за рішенням суду. Опікунство – це прийняття дитини у сім’ю, але без отримання прав батьків. Опікуни зобов’язуються забезпечувати дитину, представляти її інтереси, але усі їхні дії контролює орган опіки і піклування.
Багато дітей, які підлягали усиновленню, на момент вторгнення знаходилося в Луганській, Запорізькій, Миколаївській та інших областях, де почалися бойові дії, каже Дар'я Касьянова.
"З початком великої війни дітей евакуйовували, суди не працювали, а багато судових установ були просто зруйновані. Питання усиновлення вирішується через суд, а фізично це стало неможливо.
Але опіку над дитиною оформити можна. Ці процеси відбувалися, де не було таких активних бойових дій. Наприклад, у Полтавській області чи на заході країни. Вже десь з липня 2022-го процеси активізувалися, наскільки це можливо. Бо діти ще й втрачали батьків через війну", – додає вона.
За словами Дар'ї Касьянової, через війну усиновити дитину хочуть набагато більше людей. Особливо тих, у кого загинули батьки через війну. Водночас найбільше хочуть всиновити найменших дітей, а діти віком від 10 років або кілька дітей з однієї родини часто, на жаль, залишаються поза увагою.
"Дітей з однієї родини за законом, їх не можна роз'єднувати, а не всі хочуть всиновлювати кілька дітей відразу. Важливо розуміти, що такі діти теж чекають на родини. За процедурою дитину найперше мають забрати найближчі родичі", – пояснює експертка.
За даними юристів, які займаються такими питаннями, часто неможливо документально підтвердити статус дитини, позбавленої батьківського піклування, оскільки в зоні бойових дій майже не має можливості отримати довідку про смерть батьків. Це значно ускладнює процес оформлення опікунства.
Раніше стало відомо, чи можуть діти самостійно евакуюватися під час війни.
Також ми писали, хто приймає рішення про обов’язкову евакуацію дітей та в яких регіонах її проводять під час війни.
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