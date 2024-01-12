Можно ли усыновить ребенка во время войны в Украине: алгоритм

Процедуру усыновления во время войны приостанавливали в начале полномасштабного вторжения, но оформить опеку над ребенком можно, как и раньше. Процесс возобновили в регионах Украины, где относительно безопасно.

Какие изменения претерпели процедура усыновления за время полномасштабного вторжения, в интервью РБК-Украина рассказала глава правления "Украинской сети за права ребенка" и национальный директор по развитию программ "СОС Дитячі Містечка Україна" Дарья Касьянова.

Усыновление и попечительство: в чем разница

Усыновление – это принятие ребенка в семью на правах родного. Это сложная и длительная процедура, которая проходит по решению суда. Опекунство – это принятие ребенка в семью, но без получения прав родителей. Опекуны обязуются обеспечивать ребенка, представлять его интересы, но все их действия контролирует орган опеки и попечительства.

Многие дети, подлежавшие усыновлению, на момент вторжения находились в Луганской, Запорожской, Николаевской и других областях, где начались боевые действия, говорит Дарья Касьянова.

"С началом большой войны детей эвакуировали, суды не работали, а многие судебные учреждения были просто разрушены. Вопрос усыновления решается через суд, а физически это стало невозможно.

Но опеку над ребенком оформить можно. Эти процессы происходили, где не было таких активных боевых действий. К примеру, в Полтавской области или на западе страны. Уже где-то с июля 2022-го процессы активизировались, насколько это возможно. Потому что дети еще и теряли родителей из-за войны", – добавляет она.

По словам Дарьи Касьяновой, из-за войны усыновить ребенка хотят гораздо больше людей. Особенно тех, у кого погибли родители из-за войны. В то же время больше всего хотят усыновить самых маленьких детей, а дети от 10 лет или несколько детей из одной семьи часто, к сожалению, остаются без внимания.

"Детей из одной семьи, по закону, их нельзя разъединять, а не все хотят усыновлять несколько детей сразу. Важно понимать, что такие дети тоже ждут семьи. По процедуре ребенка прежде всего должны забрать ближайшие родственники", – объясняет эксперт.

По данным юристов, занимающихся такими вопросами, часто невозможно документально подтвердить статус ребенка, лишенного родительской опеки, поскольку в зоне боевых действий почти нет возможности получить справку о смерти родителей. Это значительно усложняет процесс оформления попечительства.