Чи законно міняти "старі" долари за нижчим курсом: чітка відповідь Нацбанку

20:38 15.05.2026 Пт
2 хв
Що робити, якщо "старі" долари хочуть обміняти за нижчим курсом?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Чи законно міняти "старі" долари за нижчим курсом (Freepik)

Українці знову стикаються з невигідними умовами обміну доларів старого зразка. Однак ці практики - неправомірні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Андрія Пишного для ZN.UA.

Позиція НБУ щодо "старих" доларів

Під час інтерв'ю журналісти звернули увагу, що в Україні знову фіксуються випадки, коли обмінники пропонують додаткові комісії або невигідний курс для так званих "старих доларів"

"Ці практики є абсолютно неправомірними. Обмінних пунктів у країні вистачає - і в банках, і в небанківських фінустановах. Якщо клієнти погоджуються на такі сумнівні пропозиції, вони ризикують. Однак я хотів би, щоб ці факти ставали відомими Національному банку", - зазначив голова НБУ.

Водночас регулятор не має можливості контролювати кожну операцію в обмінних пунктах, однак реагує на відомі випадки та застосовує заходи впливу до порушників.

У зв’язку з цим Пишний закликав громадян у разі виявлення подібних практик повідомляти про них регулятору, а також відмовлятися від обміну на невигідних умовах.

Також у разі проблем з обміном "старих" доларів він радить або шукати інший пункт обміну, або офіційно скаржитися до НБУ для перевірки.

Раніше також ми повідомляли, що на українському валютному ринку зафіксовано зниження курсу долара та євро. Зокрема, великі державні банки та готівкові обмінні пункти синхронно знизили вартість валюти, а найбільше здешевлення спостерігалося в касах окремих банків і мобільних застосунках фінансових установ.

Андрій ПишнийНаціональний банк УкраїнидолариОбмін валют