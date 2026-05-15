Законно ли менять "старые" доллары по более низкому курсу: четкий ответ Нацбанка

20:38 15.05.2026 Пт
2 мин
Что делать, если "старые" доллары хотят обменять по более низкому курсу?
aimg Валерия Абабина
Фото: Законно ли менять "старые" доллары по более низкому курсу (Freepik)

Украинцы снова сталкиваются с невыгодными условиями обмена долларов старого образца. Однако эти практики - неправомерные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного для ZN.UA.

Позиция НБУ по "старым" долларам

Во время интервью журналисты обратили внимание, что в Украине снова фиксируются случаи, когда обменники предлагают дополнительные комиссии или невыгодный курс для так называемых "старых долларов"

"Эти практики являются абсолютно неправомерными. Обменных пунктов в стране хватает - и в банках, и в небанковских финучреждениях. Если клиенты соглашаются на такие сомнительные предложения, они рискуют. Однако я хотел бы, чтобы эти факты становились известны Национальному банку", - отметил глава НБУ.

В то же время регулятор не имеет возможности контролировать каждую операцию в обменных пунктах, однако реагирует на известные случаи и применяет меры воздействия к нарушителям.

В связи с этим Пышный призвал граждан в случае выявления подобных практик сообщать о них регулятору, а также отказываться от обмена на невыгодных условиях.

Также в случае проблем с обменом "старых" долларов он советует либо искать другой пункт обмена, либо официально жаловаться в НБУ для проверки.

Ранее также мы сообщали, что на украинском валютном рынке зафиксировано снижение курса доллара и евро. В частности, крупные государственные банки и наличные обменные пункты синхронно снизили стоимость валюты, а наибольшее удешевление наблюдалось в кассах отдельных банков и мобильных приложениях финансовых учреждений.

