Законно ли менять "старые" доллары по более низкому курсу: четкий ответ Нацбанка

Позиция НБУ по "старым" долларам

Во время интервью журналисты обратили внимание, что в Украине снова фиксируются случаи, когда обменники предлагают дополнительные комиссии или невыгодный курс для так называемых "старых долларов"

"Эти практики являются абсолютно неправомерными. Обменных пунктов в стране хватает - и в банках, и в небанковских финучреждениях. Если клиенты соглашаются на такие сомнительные предложения, они рискуют. Однако я хотел бы, чтобы эти факты становились известны Национальному банку", - отметил глава НБУ.

В то же время регулятор не имеет возможности контролировать каждую операцию в обменных пунктах, однако реагирует на известные случаи и применяет меры воздействия к нарушителям.

В связи с этим Пышный призвал граждан в случае выявления подобных практик сообщать о них регулятору, а также отказываться от обмена на невыгодных условиях.

Также в случае проблем с обменом "старых" долларов он советует либо искать другой пункт обмена, либо официально жаловаться в НБУ для проверки.