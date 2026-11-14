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Чи можна відмовитися від субсидії та оформити її повторно: пояснення ПФУ

23:11 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Чи можна відмовитися від субсидії та оформити її повторно: пояснення ПФУ Фото: Потрібно знати кілька важливих нюансів (Getty Images)
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Українці, яким призначили житлову субсидію, можуть добровільно відмовитися від державної допомоги, а згодом знову звернутися за її оформленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Для цього потрібно повідомити Пенсійний фонд про припинення виплат, а після цього подати нову заяву та декларацію.

Водночас повторне звернення не означає, що субсидію обов'язково призначать на тих самих умовах. Під час нового розгляду Пенсійний фонд перевірить доходи домогосподарства, майновий стан та інші обставини, які впливають на право отримувати допомогу.

Як повторно оформити субсидію після відмови

Якщо людина раніше відмовилася від державної допомоги, але згодом вирішила знову її отримувати, вона може подати нову заяву про призначення субсидії.

Для цього необхідно підготувати:

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звертаються за допомогою.

Документи можна подати до Пенсійного фонду особисто, поштою або в електронній формі через вебпортал ПФУ. Також оформити допомогу можна через портал "Дія".

Під час повторного звернення Пенсійний фонд заново перевіряє право домогосподарства на субсидію. Зокрема, враховують доходи членів сім'ї, наявність нерухомості, транспортних засобів, коштів на банківських рахунках та інші передбачені законодавством обставини.

Отже, якщо після першого оформлення фінансове становище людини змінилося, це може вплинути на рішення щодо призначення допомоги або її розміру

Раніше РБК-Україна попереджало, що не всім субсидію призначать автоматично. Дізнайтеся, хто саме повинен звернутися до ПФУ.

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