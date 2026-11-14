Можно ли отказаться от субсидии и оформить ее повторно: объяснение ПФУ

Украинцы, которым назначили жилищную субсидию, могут добровольно отказаться от государственной помощи, а затем снова обратиться за ее оформлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Для этого нужно уведомить Пенсионный фонд о прекращении выплат, а затем подать новое заявление и декларацию.

В то же время, повторное обращение не означает, что субсидию обязательно назначат на тех же условиях. В ходе нового рассмотрения Пенсионный фонд проверит доходы домохозяйства, имущественное положение и другие обстоятельства, влияющие на право получать пособие.

Как повторно оформить субсидию после отказа

Если человек раньше отказался от государственной помощи, но впоследствии решил снова его получать, он может подать новое заявление о назначении субсидии.

Для этого необходимо подготовить:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обращающихся за помощью.

Документы можно подать в Пенсионный фонд лично, по почте или в электронной форме через веб-портал ПФУ. Также оформить помощь можно через портал "Дія".

При повторном обращении Пенсионный фонд заново проверяет право домохозяйства на субсидию. В частности, учитывают доходы членов семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, денежных средств на банковских счетах и другие предусмотренные законодательством обстоятельства.

Следовательно, если после первого оформления финансовое положение человека изменилось, это может повлиять на решение о назначении помощи или ее размере.