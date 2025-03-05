Чи можна відмовитися від громадянства України під час війни: пояснення юриста

Вихід з громадянства України є добровільною процедурою та проводиться виключно за ініціативою особи. Рішення про вихід з громадянства приймається президентом, про що видається відповідний указ.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики міграційного права ЮК "Приходько та партнери" Марина Осадчук.
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Експерт повідомила, що питання припинення громадянства України регламентується законом "Про громадянство". При цьому вихід з громадянства:
В цілому, за словами юриста, реалізувати дане право можуть особи;
Осадчук розповіла, що в загальних рисах процедура виходу з громадянства поділяється на кілька етапів.
Перший етап охоплює:
"Під час дії воєнного стану завершення цього етапу для громадян України, які є придатними до військової служби, є практично неможливим", - наголосила юрист.
Вона зауважила, що з червня 2024 року було скасовано дозвіл на виїзд чоловікам призовного віку, які мають відповідні позначки в паспорті - про виїзд на постійне місце проживання за кордон.
"Це означає, що навіть військовозобов'язаний громадянин, який виїхав з України по цій процедурі до початку воєнного стану, проте зараз перебуває на території нашої держави, на цей момент не має права на перетин кордону", - пояснила експерт.
Другий етап охоплює подачу особою заяви про вихід з громадянства України.
"Відповідний пакет документів потрібно подати до консульської установи, де особа перебуває на постійному обліку", - уточнила Осадчук.
Вона повідомила, що основними документами для подачі є:
Юрист пояснила, що рішення про вихід з громадянства України приймається президентом, про що видається відповідний указ.
"Термін розгляду заяви не повинен перевищувати одного року, але під час дії воєнного стану цих строків не дотримуються і вплинути на це, на жаль, не можливо", - зауважила Осадчук.
Якщо ж говорити про прийом заяв від чоловіків віком від 18 до 60 років, то на період воєнного стану встановлено специфічні обмеження.
"Наразі перед наданням будь-якої консульської послуги співробітники установи перевіряють дійсність військово-облікових документів (ВОД). До запуску електронного кабінету призовника і застосунку "Резерв+" достатньо було надати паперовий документ. Проте з червня 2024 року військовозобов'язаним громадянам потрібно пред'явити електронний ВОД (е-ВОД), який містить відповідний QR-код", - розповіла експерт.
За її словами, поширеною проблемою також є те, що "у багатьох військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+" вказується статус "Потребує уточнення", що унеможливлює формування е-ВОД".
"Це означає, що людина не закріплена за жодним ТЦК і їй необхідно особисто звернутись до ТЦК за місцем реєстрації. В цьому полягає певна колізія, адже при виїзді на постійне місце проживання за кордон дані особи знімалися як з військового обліку, так і з місця реєстрації", - пояснила Осадчук.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що процедура виходу з громадянства України під час дії воєнного стану (особливо для військовозобов'язаних громадян) є дуже ускладненою.
"Ті громадяни, які проживають на території України, навіть при наявності паспорта громадянина іншої держави, позбавлені можливості подати заяву на вихід з громадянства України", - визнала юрист.
Не можуть також подати заяву на вихід з громадянства військовозобов'язані особи, які:
"Адже наразі доведення до кінця процедури "виїзду на постійне місце проживання за кордон" та постановки на облік для такої категорії громадян є неможливим через воєнний стан", - підсумувала експерт.
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Нещодавно під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді президент Володимир Зеленський заявив, що закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців.
Тим часом в Україні відкрили Центр тестування для набуття громадянства, що забезпечить єдиний стандарт оцінювання знань для осіб, які прагнуть стати громадянами нашої країни.
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