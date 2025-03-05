Чи можна відмовитися від громадянства України під час війни: пояснення юриста

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Що регламентує питання припинення громадянства України

Експерт повідомила, що питання припинення громадянства України регламентується законом "Про громадянство". При цьому вихід з громадянства:

є добровільною процедурою;

проводиться виключно за ініціативою особи.

В цілому, за словами юриста, реалізувати дане право можуть особи;

які постійно проживають за кордоном та стоять на консульському обліку в країні перебування;

які вже набули громадянства іншої держави (що підтверджується наявністю паспорта) або ж мають документ, виданий уповноваженим органом - про гарантії набуття громадянства іншої держави за умови виходу з громадянства України.

Загальна процедура виходу з громадянства України

Осадчук розповіла, що в загальних рисах процедура виходу з громадянства поділяється на кілька етапів.

Перший етап охоплює:

отримання рішення про надання дозволу на виїзд на постійне проживання за кордон від міграційної служби в Україні або консульської установи;

зняття з військового обліку;

зняття з реєстрації місця проживання;

зняття з податкового обліку;

отримання штампа в закордонний паспорт про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

постановка на консульський облік за кордоном.

"Під час дії воєнного стану завершення цього етапу для громадян України, які є придатними до військової служби, є практично неможливим", - наголосила юрист.

Вона зауважила, що з червня 2024 року було скасовано дозвіл на виїзд чоловікам призовного віку, які мають відповідні позначки в паспорті - про виїзд на постійне місце проживання за кордон.

"Це означає, що навіть військовозобов'язаний громадянин, який виїхав з України по цій процедурі до початку воєнного стану, проте зараз перебуває на території нашої держави, на цей момент не має права на перетин кордону", - пояснила експерт.

Другий етап охоплює подачу особою заяви про вихід з громадянства України.

"Відповідний пакет документів потрібно подати до консульської установи, де особа перебуває на постійному обліку", - уточнила Осадчук.

Вона повідомила, що основними документами для подачі є:

сама заява про вихід з громадянства;

фото особи;

закордонний паспорт зі штампами про виїзд на постійне місце проживання;

документ, який свідчить про набуття громадянства іншої держави або ж про гарантоване набуття такого громадянства після виходу з українського.

Чи можна відмовитися від громадянства під час війни

Юрист пояснила, що рішення про вихід з громадянства України приймається президентом, про що видається відповідний указ.

"Термін розгляду заяви не повинен перевищувати одного року, але під час дії воєнного стану цих строків не дотримуються і вплинути на це, на жаль, не можливо", - зауважила Осадчук.

Якщо ж говорити про прийом заяв від чоловіків віком від 18 до 60 років, то на період воєнного стану встановлено специфічні обмеження.

"Наразі перед наданням будь-якої консульської послуги співробітники установи перевіряють дійсність військово-облікових документів (ВОД). До запуску електронного кабінету призовника і застосунку "Резерв+" достатньо було надати паперовий документ. Проте з червня 2024 року військовозобов'язаним громадянам потрібно пред'явити електронний ВОД (е-ВОД), який містить відповідний QR-код", - розповіла експерт.

За її словами, поширеною проблемою також є те, що "у багатьох військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+" вказується статус "Потребує уточнення", що унеможливлює формування е-ВОД".

"Це означає, що людина не закріплена за жодним ТЦК і їй необхідно особисто звернутись до ТЦК за місцем реєстрації. В цьому полягає певна колізія, адже при виїзді на постійне місце проживання за кордон дані особи знімалися як з військового обліку, так і з місця реєстрації", - пояснила Осадчук.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що процедура виходу з громадянства України під час дії воєнного стану (особливо для військовозобов'язаних громадян) є дуже ускладненою.

"Ті громадяни, які проживають на території України, навіть при наявності паспорта громадянина іншої держави, позбавлені можливості подати заяву на вихід з громадянства України", - визнала юрист.

Не можуть також подати заяву на вихід з громадянства військовозобов'язані особи, які:

мають інше громадянство;

проживають за кордоном;

не стоять на постійному консульському обліку.

"Адже наразі доведення до кінця процедури "виїзду на постійне місце проживання за кордон" та постановки на облік для такої категорії громадян є неможливим через воєнний стан", - підсумувала експерт.