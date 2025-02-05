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В Україні відкрили Центр тестування для набуття громадянства: як скласти іспит

Середа 05 лютого 2025 12:29
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В Україні відкрили Центр тестування для набуття громадянства: як скласти іспит Фото: Паспорт громадянина України (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні 3 лютого 2025 року запрацював Центр тестування з основ Конституції та історії України. Він забезпечить єдиний стандарт оцінювання знань для осіб, які прагнуть отримати громадянство України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

У межах іспиту кандидати складатимуть тест, що містить 350 запитань: 190 - з історії України та 160 - з основ Конституції. Організацією та проведенням іспитів займатиметься Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

На офіційному сайті citizenship.gov.ua доступні всі необхідні матеріали для підготовки, зокрема інструкції, програми іспитів, тестові завдання та навчальний посібник.

Зазначимо, громадянство України - це правовий зв’язок між особою та державою, що надає взаємні права й обов’язки. Відповідно до пункту 11 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України", Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення іспитів з основ Конституції та історії України. Вони мають визначити рівень знань претендентів для набуття громадянства або виконання зобов’язання щодо їх складання, а також перевірки володіння державною мовою.

Іспит є обов’язковою умовою для набуття українського громадянства, відповідно до законодавства України.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12032, який спрощує процедуру отримання українського громадянства для чоловіків і жінок військовослужбовців. Закон передбачає можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства для подружжя військових, які проходять або проходили службу в Україні. Таке ж право надається чоловікам і жінкам загиблих військовослужбовців.

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