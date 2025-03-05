Можно ли отказаться от гражданства Украины во время войны: объяснение юриста

Содержание

Что регламентирует вопрос прекращения гражданства Украины

Эксперт сообщила, что вопрос прекращения гражданства Украины регламентируется законом "О гражданстве". При этом выход из гражданства:

является добровольной процедурой;

проводится исключительно по инициативе человека.

В целом, по словам юриста, реализовать данное право могут лица;

постоянно проживающие за границей и стоящие на консульском учете в стране пребывания;

которые уже приобрели гражданство другого государства (что подтверждается наличием паспорта) или же имеют документ, выданный уполномоченным органом - о гарантиях приобретения гражданства другого государства при условии выхода из гражданства Украины.

Общая процедура выхода из гражданства Украины

Осадчук рассказала, что в общих чертах процедура выхода из гражданства делится на несколько этапов.

Первый этап охватывает:

получение решения о предоставлении разрешения на выезд на постоянное проживание за границу от миграционной службы в Украине или консульского учреждения;

снятие с воинского учета;

снятие с регистрации места жительства;

снятие с налогового учета;

получение штампа в загранпаспорт о выезде на постоянное место жительства за границу;

постановка на консульский учет за рубежом.

"Во время действия военного положения завершение этого этапа для граждан Украины, которые являются пригодными к военной службе, практически невозможно", - подчеркнула юрист.

Она отметила, что с июня 2024 года было отменено разрешение на выезд мужчинам призывного возраста, которые имеют соответствующие отметки в паспорте - о выезде на постоянное место жительства за границу.

"Это означает, что даже военнообязанный гражданин, который выехал из Украины по этой процедуре до начала военного положения, однако сейчас находится на территории нашего государства, на данный момент не имеет права на пересечение границы", - объяснила эксперт.

Второй этап охватывает подачу человеком заявления о выходе из гражданства Украины.

"Соответствующий пакет документов нужно подать в консульское учреждение, где лицо находится на постоянном учете", - уточнила Осадчук.

Она сообщила, что основными документами для подачи являются:

само заявление о выходе из гражданства;

фото человека;

загранпаспорт со штампами о выезде на постоянное место жительства;

документ, свидетельствующий о приобретении гражданства другого государства или же о гарантированном приобретении такого гражданства после выхода из украинского.

Можно ли отказаться от гражданства во время войны

Юрист объяснила, что решение о выходе из гражданства Украины принимается президентом, о чем издается соответствующий указ.

"Срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года, но во время действия военного положения эти сроки не соблюдаются и повлиять на это, к сожалению, невозможно", - отметила Осадчук.

Если же говорить о приеме заявлений от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то на период военного положения установлены специфические ограничения.

"Сейчас перед предоставлением любой консульской услуги сотрудники учреждения проверяют действительность военно-учетных документов (ВУД). До запуска электронного кабинета призывника и приложения "Резерв+" достаточно было предоставить бумажный документ. Однако с июня 2024 года военнообязанным гражданам нужно предъявить электронный ВУД (е-ВУД), который содержит соответствующий QR-код", - рассказала эксперт.

По ее словам, распространенной проблемой также является то, что "у многих военнообязанных в приложении "Резерв+" указывается статус "Требует уточнения", что делает невозможным формирование е-ВУД".

"Это означает, что человек не закреплен ни за одним ТЦК и ему необходимо лично обратиться в ТЦК по месту регистрации. В этом заключается определенная коллизия, ведь при выезде на постоянное место жительства за границу данные лица снимались как с воинского учета, так и с места регистрации", - пояснила Осадчук.

Подводя итог, можно сделать вывод, что процедура выхода из гражданства Украины во время действия военного положения (особенно для военнообязанных граждан) является очень сложной.

"Те граждане, которые проживают на территории Украины, даже при наличии паспорта гражданина другого государства, лишены возможности подать заявление на выход из гражданства Украины", - признала юрист.

Не могут также подать заявление на выход из гражданства военнообязанные лица, которые:

имеют другое гражданство;

проживают за границей;

не стоят на постоянном консульском учете.

"Ведь сейчас доведение до конца процедуры "выезда на постоянное место жительства за границу" и постановки на учет для такой категории граждан невозможно из-за военного положения", - подытожила эксперт.