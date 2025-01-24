Закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, - Зеленський

Ухвалення закону про множинне громадянство стане важливим кроком для повернення українців додому. Закон вже пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді.

Зеленський під час форуму заявив, що закон про множинне громадянство є важливим для повернення українців, які залишили країну через війну чи інші обставини.

"У першому читанні проголосований закон про множинне громадянство. Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, цей закон дозволить громадянам, які отримали документи інших країн, знову інтегруватися в українське суспільство.