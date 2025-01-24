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Закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, - Зеленський

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 22:39
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Закон про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ухвалення закону про множинне громадянство стане важливим кроком для повернення українців додому. Закон вже пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді.

Зеленський під час форуму заявив, що закон про множинне громадянство є важливим для повернення українців, які залишили країну через війну чи інші обставини.

"У першому читанні проголосований закон про множинне громадянство. Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, цей закон дозволить громадянам, які отримали документи інших країн, знову інтегруватися в українське суспільство.

Введення інституту множинного громадянства в Україні

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Міністерство закордонних справ України висловило підтримку ідеї впровадження множинного громадянства, наголосивши на його важливості для сучасних викликів і потреб українського суспільства.

У січні 2024-го президент Зеленський вже вніс законопроект про множинне громадянство до Ради. У листопаді він, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує відповідний інститут.

Також додамо, що парламент у першому читанні підтримав законопроект щодо інституту множинного громадянства.

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Володимир Зеленський
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