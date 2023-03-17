Чи можна відмовитися працювати під час повітряної тривоги: роз’яснення омбудсмена

Співробітники мають право відмовитись працювати під час повітряної тривоги. Роботодавець повинен забезпечити безпечні умови праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення, яке дав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги та не прописана й відповідальність роботодавця.
Водночас, згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.
Отже, роз’яснив Лубинець:
Крім того, роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. У Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:
Таким чином:
Нагадаємо, уряд України дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд.