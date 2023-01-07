Уряд дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд під час війни
Кабінет міністрів вніс зміни до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту. Під час режиму підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період дозволений несанкціонований доступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 20.
Згідно з документом, захисні споруди, що перебувають у державній або комунальній власності, повертається орендарем орендодавцю протягом 24 годин з моменту повідомлення про розірвання договору.
"У разі відмови орендаря звільнити захисну споруду (її частину) в зазначений строк або якщо орендар відсутній і не має можливості встановити зв’язок з ним, доступ до такої захисної споруди здійснюється без отримання згоди її користувача (несанкціонований доступ) для приведення захисної споруди в готовність до прийому населення", - йдеться в документі.
Нагадаємо, у жовтні у Києві вирішили зрізати замки з зачинених укриттів під час тривоги.