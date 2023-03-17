Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена

Сотрудники имеют право отказаться от работы во время воздушной тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец .
Как отметил омбудсмен, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги и не прописана и ответственность работодателя.
В то же время согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.
Таким образом, разъяснил Лубинец:
Кроме того, работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Криминальном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:
Таким образом:
Напомним, правительство Украины разрешило несанкционированный доступ к защитным сооружениям.