Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена

Как отметил омбудсмен, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги и не прописана и ответственность работодателя.

В то же время согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.

Таким образом, разъяснил Лубинец:

Работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.

Работник имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Кроме того, работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Криминальном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:

нарушение требований об охране труда;

нарушение требований пожарной или техногенной безопасности;

служебная халатность.

Таким образом: