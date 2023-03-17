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Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена

Фото: работать во время воздушной тревоги запрещено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сотрудники имеют право отказаться от работы во время воздушной тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

Как отметил омбудсмен, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги и не прописана и ответственность работодателя.

В то же время согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.

Таким образом, разъяснил Лубинец:

  • Работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
  • Работник имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Кроме того, работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Криминальном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:

  • нарушение требований об охране труда;
  • нарушение требований пожарной или техногенной безопасности;
  • служебная халатность.

Таким образом:

  • работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге;
  • работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место, добавил он.

Напомним, правительство Украины разрешило несанкционированный доступ к защитным сооружениям.

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