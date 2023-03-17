Чи можна відмовитися працювати під час повітряної тривоги: роз’яснення омбудсмена
Співробітники мають право відмовитись працювати під час повітряної тривоги. Роботодавець повинен забезпечити безпечні умови праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення, яке дав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги та не прописана й відповідальність роботодавця.
Водночас, згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.
Отже, роз’яснив Лубинець:
- Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці.
- Працівник має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
Крім того, роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. У Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:
- порушення вимог про охорону праці;
- порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки;
- службова недбалість.
Таким чином:
- роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу;
- працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце, додав він.
Нагадаємо, уряд України дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд.