ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна відмовитися працювати під час повітряної тривоги: роз’яснення омбудсмена

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 березня 2023 14:58
Чи можна відмовитися працювати під час повітряної тривоги: роз’яснення омбудсмена Фото: працювати під час повітряної тривоги заборонено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Співробітники мають право відмовитись працювати під час повітряної тривоги. Роботодавець повинен забезпечити безпечні умови праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення, яке дав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги та не прописана й відповідальність роботодавця.

Водночас, згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.

Отже, роз’яснив Лубинець:

  • Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці.
  • Працівник має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Крім того, роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. У Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:

  • порушення вимог про охорону праці;
  • порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки;
  • службова недбалість.

Таким чином:

  • роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу;
  • працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце, додав він.

Нагадаємо, уряд України дозволив несанкціонований доступ до захисних споруд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати