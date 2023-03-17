Чи можна відмовитися працювати під час повітряної тривоги: роз’яснення омбудсмена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення, яке дав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець .

Як зазначив омбудсмен, безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги та не прописана й відповідальність роботодавця.

Водночас, згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.

Отже, роз’яснив Лубинець:

Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці.

Працівник має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Крім того, роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. У Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:

порушення вимог про охорону праці;

порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки;

службова недбалість.

Таким чином: