ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена

Новина українською →
Украина, Пятница 17 марта 2023 14:58
Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена Фото: работать во время воздушной тревоги запрещено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сотрудники имеют право отказаться от работы во время воздушной тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

Как отметил омбудсмен, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги и не прописана и ответственность работодателя.

В то же время согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.

Таким образом, разъяснил Лубинец:

  • Работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
  • Работник имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Кроме того, работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Криминальном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:

  • нарушение требований об охране труда;
  • нарушение требований пожарной или техногенной безопасности;
  • служебная халатность.

Таким образом:

  • работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге;
  • работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место, добавил он.

Напомним, правительство Украины разрешило несанкционированный доступ к защитным сооружениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить