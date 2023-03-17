Можно ли отказаться работать во время воздушной тревоги: разъяснение омбудсмена
Сотрудники имеют право отказаться от работы во время воздушной тревоги. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец .
Как отметил омбудсмен, непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги и не прописана и ответственность работодателя.
В то же время согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.
Таким образом, разъяснил Лубинец:
- Работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
- Работник имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.
Кроме того, работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. В Криминальном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:
- нарушение требований об охране труда;
- нарушение требований пожарной или техногенной безопасности;
- служебная халатность.
Таким образом:
- работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге;
- работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место, добавил он.
Напомним, правительство Украины разрешило несанкционированный доступ к защитным сооружениям.