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Як зменшити ризики захворіти на рак: поради від МОЗ

Неділя 18 лютого 2024 12:24
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Як зменшити ризики захворіти на рак: поради від МОЗ Фото: в МОЗ пояснили як зменшити ризики захворіти на рак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дотримання корисних рекомендацій може знизити шанси захворіти на рак. Серед них, наприклад, фізична активність, відмова від куріння й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Що рекомендують в МОЗ:

  • бути фізично активними й дотримуватись здорового харчування. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя й недостатнє споживання рослинної їжі - причини третини випадків раку;
  • відмовтесь від куріння й алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше 7 видів раку, а куріння - причина кожної 4-ї смерті від онкології.
  • вірус гепатиту В й папіломи викликають до 25% випадків раку. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В та бажано вірусу папіломи людини.
  • використовуйте бар’єрну контрацепцію, щоб уникнути інфекцій, які збільшують ризик розвитку онкозахворювань;
  • обмежуйте перебування на сонці. Не засмагайте під сонцем, чи солярієм. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами цілий рік.
  • вживайте більше овочів й фруктів, а також цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м'яса, обмежуйте споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі.
  • годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок.
  • дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.
  • регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже — кращу ефективність лікування.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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