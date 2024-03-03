Можно ли вакцинироваться от рака: ответ Минздрава

До 25% случаев рака вызывают вирусы гепатитов и папилломы. В то же время вакцинация является действенным способом защитить себя от заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Вирусы папилломы и гепатитов В и С могут побуждать пораженные клетки чрезмерно делиться, что ведет к развитию опухоли. Уберечься от онкогенных вирусов и рака помогут вакцинация, барьерная контрацепция и пользование другими средствами индивидуальной защиты", - пишет пресс-служба.

Гепатит

Гепатит - это воспаление печени преимущественно из-за вирусной инфекции. 96% смертей из-за вирусных гепатитов вызваны гепатитом В и С. В частности они являются главными причинами рака печени, которая занимает третье место по смертности.

Против гепатита В есть действенная вакцина. Полный курс прививки составляет три дозы, которые делают с интервалом 0-1-6 месяцев.

Вакцины от гепатита С пока в мире не существует. Людям стоит ежегодно делать экспресс-тест для выявления маркеров вирусных гепатитов. В случае подтверждения положительного результата врач назначит лечение.

Вирус папилломы человека

Существует более 100 типов вируса папилломы человека и несколько из них вызывают рак шейки матки, пениса, ануса, гортани, языка и губ.

"Это прежде всего типы 16 и 18. Против основных онкогенных типов ВПЧ существует вакцина. Сейчас от ВПЧ вакцинированы 21% женщин во всем мире", - добавляет Минздрав.